Чынгызхан Кожошев выиграл гран-при айтыша к 225-летию Алымбека датки

Сегодня на джайлоо Калама в Алайском районе состоялся финал международного айтыша, приуроченного к 225-летнему юбилею выдающегося государственного деятеля Алымбека датки. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в Ошской области.

По ее данным, в финальном туре приняли участие восемь пар акынов. По итогам состязания гран-при завоевал Чынгызхан Кожошев.

Победители распределились следующим образом:

1-е место — Изат Айдаркулова (приз — 500 тысяч сомов);

2-е место — Кутман Садыбаков (300 тысяч сомов);

3-е место — Жылдызбек Тороканов (200 тысяч сомов).

В церемонии награждения приняли участие государственный секретарь Марат Иманкулов, глава Ошской области Эльчибек Джантаев, депутаты Жогорку Кенеша, зарубежные гости и местные жители.

Напомним, мероприятие направлено на увековечение памяти выдающегося государственного деятеля, популяризацию его жизни и деятельности, а также на развитие древнего искусства айтыш, духовное воспитание общества и сохранение культурных традиций.