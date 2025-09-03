13:23
Более 19 процентов учителей в школах КР пенсионного возраста

В Кыргызстане в школах работает 93 тысячи 696 учителей, две трети из них — в сельской местности. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве просвещения.

По данным ведомства, около 85 процентов педагогов — женщины.

При этом учителей пенсионного возраста (от 55 лет и выше) — 18 тысяч 4, или 19,2 процента от общего числа.

В 2024 году чиновники сообщали о намерении сократить нагрузку учителям-пенсионерам до девяти часов в неделю.

Однако кадров по-прежнему не хватает. В 2025-м в общеобразовательные организации направили 1 тысячу 222 выпускника педагогических направлений.

Минимальная заработная плата учителя по Кыргызстану составляет 12 тысяч сомов, максимальная — 72 тысячи. Президент Садыр Жапаров пообещал повысить зарплату педагогам, однако в Минпросвещения пока не уточняют, насколько она может измениться.
