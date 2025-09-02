Ходят в школу голодными. Эксперт о важности сбалансированного питания для детей

Около 50 процентов подростков приходят в школу голодными. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья со ссылкой на специалиста по детскому питанию Национального центра охраны материнства и детства Эркайым Кадыралиеву.

По ее словам, полноценное питание — основа здоровья и хорошего самочувствия детей.

Голодный ребенок будет себя плохо чувствовать и не усваивать школьные предметы, поэтому родителям важно обеспечить им своевременное питание.

Утренний завтрак должен быть питательным и включать белковые продукты, такие как яйца, молочные продукты или нежирное мясо. Обед также должен содержать достаточное количество белков, предпочтительно в виде мяса, рыбы или бобовых, а также овощи и углеводы для энергии. Ужин рекомендуется делать легким, чтобы не перегружать организм перед сном.

Читайте по теме В Кыргызстане модернизируют питание в школах и детсадах

Для гармоничного развития детям необходимо ежедневно употреблять не менее 15 видов продуктов, включая хлебобулочные изделия, мясо, рыбу, молочные продукты, сыры, яйца, овощи, фрукты, крупы и орехи. В течение месяца рацион должен быть еще более разнообразным — до 30 видов продуктов.

«Суточная норма для школьников составляет около 2,4 тысячи килокалорий, из которых примерно 80 граммов должны приходиться на белки, 80 граммов — на жиры и 350 граммов — на углеводы. Эти макронутриенты играют ключевую роль в биохимических процессах обмена веществ и служат строительным материалом для растущего организма», — сказала Эркайым Кадыралиева.

Она отметила, что дети должны питаться каждые 3–4 часа, включая основные приемы пищи и полезные перекусы.

«Педиатры подчеркивают: ребенок не должен испытывать чувство голода даже короткое время. Недостаток питательных веществ может привести к серьезным последствиям. Например, у девочек-подростков во время обильных менструаций может возникнуть дефицит железа, что повышает риск анемии», — добавила она.

В то же время специалист предостерегла от переедания, особенно для детей, ведущих малоподвижный образ жизни. Избыток калорий может привести к ожирению, которое негативно сказывается на здоровье, повышая риск заболеваний сердца, диабета и других проблем. Для поддержания оптимального веса важно соблюдать баланс между потребляемыми калориями и физической активностью.

Эркайым Кадыралиева призвала родителей и школы уделять больше внимания питанию детей, создавая условия для регулярного и сбалансированного рациона. Это поможет не только улучшить физическое здоровье школьников, но и повысить их успеваемость и концентрацию на уроках.

При этом важно объяснять самим детям значение сбалансированного питания для их здоровья и развития.