Ходят в школу голодными. Эксперт о важности сбалансированного питания для детей

Около 50 процентов подростков приходят в школу голодными. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья со ссылкой на специалиста по детскому питанию Национального центра охраны материнства и детства Эркайым Кадыралиеву.
По ее словам, полноценное питание — основа здоровья и хорошего самочувствия детей.
Утренний завтрак должен быть питательным и включать белковые продукты, такие как яйца, молочные продукты или нежирное мясо. Обед также должен содержать достаточное количество белков, предпочтительно в виде мяса, рыбы или бобовых, а также овощи и углеводы для энергии. Ужин рекомендуется делать легким, чтобы не перегружать организм перед сном.
Для гармоничного развития детям необходимо ежедневно употреблять не менее 15 видов продуктов, включая хлебобулочные изделия, мясо, рыбу, молочные продукты, сыры, яйца, овощи, фрукты, крупы и орехи. В течение месяца рацион должен быть еще более разнообразным — до 30 видов продуктов.
«Суточная норма для школьников составляет около 2,4 тысячи килокалорий, из которых примерно 80 граммов должны приходиться на белки, 80 граммов — на жиры и 350 граммов — на углеводы. Эти макронутриенты играют ключевую роль в биохимических процессах обмена веществ и служат строительным материалом для растущего организма», — сказала Эркайым Кадыралиева.
«Педиатры подчеркивают: ребенок не должен испытывать чувство голода даже короткое время. Недостаток питательных веществ может привести к серьезным последствиям. Например, у девочек-подростков во время обильных менструаций может возникнуть дефицит железа, что повышает риск анемии», — добавила она.
В то же время специалист предостерегла от переедания, особенно для детей, ведущих малоподвижный образ жизни. Избыток калорий может привести к ожирению, которое негативно сказывается на здоровье, повышая риск заболеваний сердца, диабета и других проблем. Для поддержания оптимального веса важно соблюдать баланс между потребляемыми калориями и физической активностью.
Эркайым Кадыралиева призвала родителей и школы уделять больше внимания питанию детей, создавая условия для регулярного и сбалансированного рациона. Это поможет не только улучшить физическое здоровье школьников, но и повысить их успеваемость и концентрацию на уроках.
При этом важно объяснять самим детям значение сбалансированного питания для их здоровья и развития.