Общество

ОБСЕ объявила о роспуске Минской группы по урегулированию карабахского конфликта

В заявлении председателя ОБСЕ, главы МИД Финляндии Элины Валтонен, указывается, что решение о завершении Минского процесса было принято про просьбе Армении и Азербайджана. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

«Хочу еще раз выразить самые теплые поздравления Армении и Азербайджану в связи с достижением исторических соглашений о мире и нормализации отношений, а также с их решительным решением приступить к их скорейшей реализации», — заявила Валтонен.

Армения и Азербайджан подписали Совместную декларацию 8 августа в Вашингтоне. Вслед за этим Совет министров ОБСЕ, руководящий орган организации, решил завершить Минский процесс и распустить связанные с ним структуры. Процесс будет завершен не позднее 1 декабря 2025 года.

Минская группа была создана в 1992 году, в разгар первой карабахской войны. Сопредседателями группы были США, Франция и Россия, с 2022-го, после российского вторжения в Украину, деятельность группы фактически приостановилась. В 2023 году Азербайджан получил контроль над Нагорным Карабахом и отказался от взаимодействия с группой.
