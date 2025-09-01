20:38
В Григорьевском ущелье рубят ели — планируют строить дорогу

В Григорьевском ущелье рубят ели и планируют взорвать некоторые скалы. Об этом в Facebook написала активистка Бермет Борубаева.

По ее словам, на одной из скал были отметки о «переносе», то есть ее уничтожении. «Такой природы нет нигде. Люди приезжают восхищаться скалами и деревьями, но их вырубают. Сказали, что на следующий год будут проводиться Игры кочевников. Этим скалам сотни тысяч лет и ради одного дня их нужно взорвать? Там есть рядом надпись «Берегите природу». Горы наши — великие, и их нужно беречь», — призвала Бермет Борубаева.

В Лесной службе при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР 24.kg заявили, что ведомство не имеет никакой заинтересованности.

«С инициативой по расширению дороги и укладке асфальта обратилось Министерство транспорта и коммуникаций. Мы лишь рассмотрели дорожную схему и произвели соответствующие лесоустроительные расчеты (лесопотери)», — отметили в пресс-службе.

По ее данным, в Григорьевском (ущелье Чон-Ак-Суу) и Ананьевском (Семеновское ущелье или Кырчын) лесничествах Иссык-Кульского лесхоза под строительство автодороги подпадают земли государственного лесного фонда площадью 28,39 гектара. По ним в августе 2025 года Межрегиональным управлением лесоохотустройства подготовлено заключение, разработанное на основании обращений Минтранса и подведомственного ему Государственного проектно-изыскательского института «Кыргыздортранспроект».

В этих обращениях указывалось на планируемое строительство двух автомобильных дорог на территории государственного лесного фонда:

  • автодорога Григорьевка — Кол — Кашка-Суу;
  • автодорога Семеновка — Ак-Суу.

По результатам лесоустроительных работ оформлены официальное заключение и соответствующие картографические материалы. Заключение содержит также расчеты убытков и потерь, связанных с изъятием земель государственного лесного фонда для иных целей.

Общая сумма убытков составила 14 миллионов 471 тысячу сомов.

Из них:

  • убытки лесохозяйственного производства — 586,3 тысячи сомов;
  • потери лесохозяйственного производства — 13 миллионов 884,8 тысячи сомов.

«Вопросы возмещения убытков будут решаться в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики и по согласованию с уполномоченными государственными органами», — подчеркнули в Лесной службе.

В ведомстве добавили, что в службу поступило обращение Иссык-Кульского лесхоза о выдаче наряда на заготовку древесины на земельных участках, подпадающих под строительство дорог. Представленные документы по этому вопросу рассмотрены на заседании комиссии 20 августа 2025 года. По итогам заседания и на основании представленных документов принято решение о выдаче наряда на заготовку (рубку) древесины.

«Для реализации значимых транспортных и иных инфраструктурных проектов законодательством предусмотрено использование отдельных участков государственного лесного фонда. Этот процесс осуществляется с соблюдением экологического и хозяйственного баланса, оформляется в установленном порядке и реализуется в рамках межведомственного взаимодействия компетентных органов», — резюмировали в Лесной службе.
