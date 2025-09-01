Мэрия ответила жителю города Ош, оставившему послание властям на заборе

В Оше жители обсуждают видео, снятое на одном из домов, попавших под расширение дороги. На воротах поверх нанесенной коммунальными службами надписи «Снос» владелец дописал: «Только через суд. Закон един для всех».

Таким образом хозяин выразил протест против демонтажа жилья без судебного решения.

В мэрии Оша ответили, что работы по расширению улиц продолжаются, а все вопросы, связанные со сносом построек, решаются в рамках действующего законодательства. Владельцам объектов обещают компенсацию или предоставление альтернативного жилья.

Напомним, реконструкция дорожной сети в городе сопровождается спорами. Часть горожан соглашается на условия, другие заявляют о намерении отстаивать свои права в судебном порядке.

Видео с надписью на заборе уже активно распространяется в соцсетях и вызвало широкую дискуссию среди жителей.