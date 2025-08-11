В Кыргызстане подходы к преподаванию русского языка в начальных классах меняют

В рамках перехода на 12-летнее школьное образование в Кыргызстане меняют подходы к преподаванию русского языка и литературы в классах с русским языком обучения. Об этом на педагогическом форуме «Жаңылыктын жарчысы», организованном Министерством просвещения, рассказала главный специалист отдела многоязычного образования Кыргызской академии образования Татьяна Матохина.

По ее словам, главное новшество коснется первых двух классов начальной школы. Теперь у учителей появится больше времени на выравнивание навыков, необходимых для успешного обучения в основной школе.

«Раньше мы пытались сделать это за один год, но условия были очень разные: одни дети уже читали, другие только учились воспринимать русскую речь. Сейчас благодаря переходу на 12-летнее образование у каждого ребенка будет своя траектория развития», — сказала Татьяна Матохина.

В 1-м классе будут работать педагоги, уже апробировавшие программу «Наристе». В первые полгода она помогает детям адаптироваться, учит их слушать и понимать русскую речь. К концу 2-го класса большинство школьников уже уверенно читают и пишут, что позволяет сгладить различия в уровне подготовки.

Еще одно важное изменение касается среднего звена. В 11-летней системе приходилось дублировать материал русского языка и литературы 4-го и 5-го классов, чтобы ученики привыкли к новым учителям и учебникам. В 12-летней системе эта необходимость отпадает.

В период перехода основные изменения затронут только 5-й класс:

в первом полугодии будут изучаться основные темы 5-го класса 11-летней системы;

во втором полугодии — основные темы программы 6-го класса тоже 11-летней системы.

В 7-м классе уже в этом году обучаются по программе 12-летнего образования, изменения касаются только методики преподавания. Особое внимание в новых программах уделяется развитию речевых навыков и формированию функциональной грамотности — умению применять знания на практике.

«Главная задача — научить детей пользоваться языком как инструментом для учебы и жизни. Речь — это основа их будущих успехов», — подчеркнула Татьяна Матохина.