В 2024 году туризм в Кыргызстане продемонстрировал противоречивые тенденции. С одной стороны, количество отдыхающих в стране превысило 3,7 миллиона человек — на треть больше, чем годом ранее. С другой — объем прямых иностранных инвестиций в сферу туризма сократился втрое. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета КР.

Фото Нацстаткома. Туризм в Кыргызстане: рост числа отдыхающих при падении иностранных инвестиций

Рост туристического потока обеспечили в основном внутренние путешествия и популярность курортов Иссык-Куля. В организованном секторе отдохнули более 2,4 миллиона человек, а в неорганизованном — 1,3 миллиона. Доля отдыхающих в гостиницах, пансионатах и санаториях за четыре года выросла с 55 до 65 процентов, тогда как доля гостей в «частном секторе» снизилась до 35 процентов.

Экономический эффект туризма также усилился.

Валовая добавленная стоимость отрасли достигла почти 58 миллиардов сомов, или 3,8 процента ВВП, что выше уровня 2020 года (2,9 процента). Однако динамика инвестиций оказалась тревожной. В 2024 году в сферу поступило всего $11 миллионов прямых иностранных вложений — в три раза меньше, чем в 2023-м. При этом из стран СНГ поток инвестиций даже вырос, тогда как из дальнего зарубежья упал почти в пять раз.

Основными инвесторами в кыргызстанский туризм стали Казахстан (20,3 процента), ОАЭ (19,9), Россия (19,6), США (16,2), Китай (7,8) и Швейцария (7,3). На строительство объектов туризма освоено более 23 миллиардов сомов инвестиций в основной капитал — на 27 процентов больше, чем годом ранее.

Средняя зарплата работников отрасли в 2024 году составила 24,9 тысячи сомов и выросла в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом. Численность занятых в туризме достигла 11 тысяч человек, причем почти треть из них работает в гостиничном бизнесе.

Сфера услуг также расширяется. Туристско-экскурсионные услуги в 2024 году оказаны на сумму около 6 миллиардов сомов — в полтора раза больше, чем в 2023-м. Объем услуг гостиниц вырос на 30 процентов. Транспортные компании перевезли свыше 9 миллионов туристов, а доходы от перевозок увеличились на 20 процентов.