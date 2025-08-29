11:33
Минстрой: К 31 августа в эксплуатацию сдадут 115 объектов

В Кыргызстане к 31 августа в эксплуатацию сдадут 115 объектов. Об этом сообщает Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

По его данным, по поручению кабинета министров планировалось сдать в эксплуатацию 100 социальных и инфраструктурных объектов, однако план по капительному ремонту и строительству перевыполнен.

Среди них:

  • 63 школы,
  • 19 детских садов,
  • 11 учреждений здравоохранения,
  • 13 спортивных объектов,
  • 3 объекта культуры,
  • 6 объектов других направлений.

Из республиканского бюджета на эти цели выделили более 10 миллиардов сомов.

Уточняется, что до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще более 100 социальных и инфраструктурных объектов.
