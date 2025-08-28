Ош: Школа № 3 в селе Мырза-Аке отремонтирована спустя 60 лет

В селе Мырза-Аке Узгенского района Ошской области завершен капитальный ремонт школы № 3 имени М.Нурбаева. Ученики 1 сентября пойдут в обновленное учебное заведение. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, школьное здание было построено еще в 1960-е годы и с тех пор ни разу не проходило капитального ремонта. Работы начались в 2024 году по поручению Министерства строительства Кыргызской Республики и финансировались из республиканского бюджета.

Фото Минстроя. Школа

Школа рассчитана на 435 учеников. В ходе ремонта здание полностью обновлено.