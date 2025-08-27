Кабинет министров КР утвердил постановление о создании республиканской призывной комиссии для организации очередного призыва граждан на срочную военную и альтернативную службы в сентябре – ноябре 2025 года. Как сообщили в пресс-службе кабмина, документ подписал Адылбек Касымалиев.

Согласно решению, новая комиссия будет координировать работу районных и городских призывных комиссий, рассматривать жалобы граждан, а также проверять законность отдельных решений на местах.

Министерству здравоохранения поручено обеспечить сборные пункты в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Балыкчи, Таласе и Кадамджае медицинскими специалистами и средним персоналом. Кроме того, призывникам, чье состояние здоровья требует дополнительной диагностики, будет организовано внеочередное обследование в лечебных учреждениях.

В свою очередь Министерство обороны займется организацией мероприятий по призыву в Вооруженные силы, другие воинские формирования и государственные органы, где предусмотрена военная служба, а также на альтернативную службу. Призыву подлежат граждане мужского пола, которым на момент кампании исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку или утратили его.

Осенний призыв пройдет с сентября по ноябрь текущего года. Сколько планируется призвать срочников, не сообщается, в прошлом году было призвано около 3 тысяч человек.