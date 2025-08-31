13:46
Общество

От Au-pair до медсестры в психиатрии: путь Назик Акматовой в Германии

Фото из архива собеседницы. Назик Акматова

Назик Акматова (Енгелен) родом из Чуйской области. Училась три года в Бишкекском государственном университете по специальности «лингвистика» (немецкий/русский языки). В 2018 году девушка переехала в Германию, чтобы попрактиковать язык. Планировала провести в этой стране год, но в итоге решила остаться там. О своих впечатлениях и достижениях Назик рассказала 24.kg.

— Изначально я уехала по программе Au-pair (проживание в принимающей семье, присмотр за детьми и выполнение легкой работы по дому), затем прошла FSJ (добровольный социальный год) в клинике. После начала обучение (Ausbildung) на медсестру. Сейчас работаю в университетской клинике Гейдельберга, в отделении психиатрии.

Адаптация была непростой и заняла много времени. Хотя я изучала немецкий язык в Кыргызстане, на практике оказалось, что теория и реальное общение — два совершенно разных мира. Вначале я с трудом понимала даже простые предложения.

Первая принимающая семья оказалась не такой, как я ожидала. Было тяжело ухаживать за тремя детьми, убирать большой дом, а языковые курсы были неэффективными. Я сменила семью и переехала в Баварию. Здесь очень повезло — я быстро выучила язык и успешно сдала экзамен на уровень B2.

Трудности адаптации были всегда, но оказались преодолимыми.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Назик Акматова
— Чем вас удивляет Германия?

— Мне нравится в этой стране:

  • хорошие дороги и строгое соблюдение Правил дорожного движения;
  • пунктуальность;
  • то, что никто не обращает внимания на внешность — я, например, стала спокойно ходить без макияжа;
  • надежная система страхования;
  • возможность часто и недорого путешествовать.

С другой стороны, в Германии есть и минусы:

  • слишком много правил и бюрократии;
  • высокие налоги, в том числе за радио, которое никто не слушает;
  • традиция есть горячую еду только раз в день, а вечером — Abendbrot (хлеб, сыр, колбаса);
  • обслуживание в ресторанах уступает по качеству странам СНГ;
  • салоны красоты очень дорогие, и найти хорошего мастера непросто;
  • чтобы попасть к врачу, иногда приходится ждать больше месяца.

Самое сложное — привыкнуть к жизни вдали от родины и к тому, что здесь можно положиться только на себя. Ошибаться страшно, ведь виза напрямую связана с твоей деятельностью: если не работаешь — ее не продлят. Поэтому бывает трудно по-настоящему расслабиться.

— Сложно было учиться на медсестру?

— В Германии это называют Ausbildung. Обучение длится три года и включает практические и теоретические фазы. Это отличный вариант: ты получаешь профессию и одновременно зарабатываешь.

На первом году обучения мне платили около 1,1 тысячи евро в месяц (после вычета налогов), на третьем — уже 1,3 тысячи евро. Кроме того, давали скидки на транспорт и недорогое общежитие с хорошими условиями.

Учиться было сложно, так как нужно быть на одном уровне с немцами. В первый день я поняла только около 50 процентов материала и подумала: как же смогу учиться три года? Моя первая оценка была 4 (в Германии 5 — самая плохая оценка, 1 — лучшая).

Но если готовиться заранее, оценки постепенно улучшаются. Через пару месяцев привыкаешь, но выкладываться нужно на все 200 процентов. Самой сложной была практика: каждые 2–3 месяца мы меняли место. Я работала в отделениях кардиологии, ортопедии, онкологии и нейрохирургии. В каждом — своя специфика, новые обязанности и новые коллеги, с которыми надо находить общий язык.

Если проходить Ausbildung в доме престарелых, будет легче, потому что не надо так часто менять рабочее место. Но самым трудным этапом, конечно, стали финальные экзамены, особенно практический. Немецкие экзаменаторы очень строгие и хладнокровные. Из 25 человек в нашем классе экзамен не сдали семеро. Среди иностранцев прошли только я и моя подруга из Кыргызстана.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Назик Акматова
— Почему решили выбрать психиатрию?

— Мои родители — врачи, работали в психиатрии в Кыргызстане. Возможно, поэтому с ранних лет меня привлекала эта область медицины. Я всегда чувствовала, что умею хорошо общаться с людьми, а в психиатрии это одно из ключевых качеств медсестры.

Во время учебы проходила практику в психиатрическом отделении, и этот опыт меня очень вдохновил. Мне понравился не только характер работы, но и коллектив — коллеги были доброжелательными и профессиональными. Сейчас работаю в отделении, специализирующемся на лечении депрессии и биполярных расстройств. Мне нравится.

Кроме того, в нашем отделении пациенты, как правило, в хорошем физическом состоянии и не нуждаются в помощи с личной гигиеной. Это дополнительный плюс, особенно с учетом того, что в Германии обязанности медсестры включают уход за пациентами (мыть полностью, водить в туалет и так далее).

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Назик Акматова
— Как дается работа в ночную смену?

— Я работаю в университетской клинике города Хайдельберг. Сначала было сложно, так как на работе приходится много разговаривать: проводить терапии, участвовать в беседах с коллегами о пациентах и визитах. Было трудно воспринимать такой объем информации на чужом языке, но со временем привыкаешь.

Благодаря работе в психиатрии мой уровень немецкого значительно улучшился. В этой сфере работают в основном немцы, в отличие, например, от домов престарелых, где большинство (примерно 95 процентов) иностранные медсестры.

Я делаю четыре-шесть ночных смен в месяц. Обычно по ночам спокойно, работы немного, и оплата выше, поэтому в нашем коллективе ночные смены пользуются спросом. Однако есть и минус: ночью работаем по одному и ответственны за 20 пациентов.

Больше всего мне нравятся вечерние смены — с 13.30 до 21.30. Поэтому стараюсь делать максимум две утренние смены в месяц, шесть ночных, а все остальные — вечерние. Обычно можно договориться с руководством и выбрать удобный график.

Некоторые вообще не работают в ночные смены, потому что для них это слишком большой стресс из-за нарушений сна, например.

— Вы замужем за немцем. Как справляетесь с культурными различиями в семейных отношениях?

— Сейчас у нас практически не возникает споров из-за культурных различий, но в начале отношений их было много. Сейчас даже забавно вспоминать об этом.

Например, однажды муж спросил меня, как долго он должен платить за свидания, ведь в Германии принято делить счет пополам. Я ответила: если мне придется платить за свидание самой, я лучше встречусь с подругой. У нас в Кыргызстане принято, чтобы мужчина оплачивал свидание — для мужа это был культурный шок. Больше он эту тему не поднимал.

Когда мы только познакомились, он пригласил меня выпить кофе у него дома. Я, конечно, отказалась и начала его игнорировать. Мы год после этого не общались, потому что я восприняла это как неуважение. В нашей культуре не принято, чтобы девушка приходила домой к парню до свадьбы. Когда мы спустя год возобновили общение, первое, что он сказал: «Обещаю больше не звать тебя на кофе домой. Пойдем туда, куда захочешь!»

Семья моего мужа любит обсуждать разные темы, и когда родственники собираются вместе, общаются очень громко. Иногда кажется, что они ругаются — кричат со всех сторон! В Кыргызстане я привыкла к тому, что, когда один человек говорит, остальные слушают.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Назик Акматова
— Что вы можете посоветовать тем, кто собирается в Германию и испытывает трудности с изучением немецкого?

— Важно понять, зачем вам нужен язык. Когда у человека есть четкая цель — учеба, работа, общение, интеграция, — он совсем иначе относится к процессу. Это дает мотивацию и помогает преодолевать сложности.

Надо стараться как можно больше погружаться в языковую среду. Даже если вы еще не в Германии, смотрите немецкие фильмы, слушайте подкасты, читайте простые книги или статьи. Это помогает привыкнуть к звучанию языка и интуитивно улавливать грамматические конструкции.

Очень важно говорить, как можно больше: будь то в языковых школах, онлайн-разговорах, с друзьями или даже с самим собой. Чем чаще вы практикуетесь, тем быстрее приходит уверенность.

Изучайте язык, будьте готовы к бюрократии и уважайте местные правила — это сильно облегчит адаптацию.

— Чего не хватает вдали от родины? Как часто приезжаете в Кыргызстан?

— Обычно раз в год. За рубежом сильнее всего ощущаешь, как остро не хватает возможности просто обнять родных, когда этого так хочется. Еще часто тянет к знакомым вкусам домашней еды — они словно наполняют сердце теплом и памятью о доме.

— Каким вы видите свое будущее через 5-10 лет?

— На более высокой позиции в профессиональной сфере. В перспективе планирую открыть агентство в Кыргызстане, которое будет помогать молодым людям изучать немецкий язык, переезжать в Германию и успешно адаптироваться здесь.

Мне хотелось бы развивать свое присутствие в социальных сетях и создавать полезный контент на тему жизни в Германии. Когда я переехала, мне не хватало информации: не было людей, которые могли бы объяснить, как устроены различные программы, с какими трудностями можно столкнуться и как их преодолевать.

Через свой блог хочу делиться личным опытом, поддерживать и направлять тех, кто только приехал, помогать им в адаптации и становлении на новом месте.
