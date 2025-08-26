Первые курсанты Академии ГКНБ КР приняли воинскую присягу

В Бишкеке при участии председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева состоялась торжественная церемония принятия воинской присяги курсантами Академии ГКНБ Кыргызской Республики.

Глава ГКНБ поздравил курсантов с этим важным событием и началом учебного процесса, подчеркнув значимость верности присяге, патриотизма и профессиональной подготовки молодых офицеров.

Камчыбек Ташиев отметил, что до января 2024 года в истории суверенного Кыргызстана не существовало специализированного учебного заведения для подготовки кадров для спецслужб. Создание Академии ГКНБ КР при поддержке президента Садыра Жапарова открыло курсантам уникальную возможность получить профессиональное образование в этой сфере.

«Нынешние курсанты – первые, кому выпал шанс обучаться в Академии. Безопасность и целостность страны будут зависеть от вас и будущих выпускников», – подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Он пожелал курсантам быть патриотами, сохранять стойкость духа и достигать успехов в нелегкой, но важной профессии.