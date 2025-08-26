Первые курсанты Академии ГКНБ КР приняли воинскую присягу

В Бишкеке при участии председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева состоялась торжественная церемония принятия воинской присяги курсантами Академии ГКНБ Кыргызской Республики.
Глава ГКНБ поздравил курсантов с этим важным событием и началом учебного процесса, подчеркнув значимость верности присяге, патриотизма и профессиональной подготовки молодых офицеров.
«Нынешние курсанты – первые, кому выпал шанс обучаться в Академии. Безопасность и целостность страны будут зависеть от вас и будущих выпускников», – подчеркнул Камчыбек Ташиев.
Он пожелал курсантам быть патриотами, сохранять стойкость духа и достигать успехов в нелегкой, но важной профессии.