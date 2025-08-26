Кабмин перевел участок в Бишкеке под строительство здания Пограничной службы

Кабинет министров изменил категорию участка в Октябрьском районе Бишкека с «земель сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов». Решение принято для строительства административного здания Пограничной службы ГКНБ.

Площадь участка составляет 2,5 гектара, он находится в государственной собственности. Мэрия Бишкека должна внести изменения в кадастровые документы, обеспечить целевое использование земли, подготовить градостроительную документацию в соответствии с законом, сохранить историко-культурные объекты на территории и соблюдать нормы по выделенным полосам под автомобильные дороги.

Постановление вступает в силу через 10 дней.