21:13
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Общество

Более 2 миллиардов человек в мире не имеют доступа к водоснабжению

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2,2 миллиарда человек во всем мире по-прежнему не имеют доступа к услугам питьевого водоснабжения. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, с 24 по 28 августа в Стокгольме проходит 35-я Всемирная неделя водных ресурсов, которая подчеркивает важнейшую связь между водой и глобальным потеплением.

Читайте по теме
Более 550 сел Кыргызстана обеспечат централизованным водоснабжением

«Безопасная питьевая вода — основа выживания человечества. Она критически важна для социально-экономического развития, производства энергии и продовольствия, а также для поддержания экосистем. Надежное водоснабжение также играет важную роль в адаптации к климатическим изменениям. Расширенный доступ к воде создает новые возможности для жителей некоторых из самых отдаленных районов мира, особенно в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340963/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Масштабы нападений на гуманитарных работников побили очередной рекорд — ООН
Случаев сексуализированного насилия в условиях конфликта стало больше — ООН
Кыргызстан — лидер мира по доверию к ИИ и высокому уровню человеческого развития
Почти три недели ушло на устранение утечки питьевой воды в районе Пишпека
Проблемы с водой в Таш-Добо: ремонт обещают завершить сегодня
В селе Тюпского района остались без питьевой воды из-за строительства дороги
Изменение климата. Развивающимся странам без выхода к морю помогут
В странах, не имеющих выхода к морю, проживает 570 миллионов человек
Выход из изоляции: КР за развитие инфраструктуры стран без выхода к морю
В Таласской области будут выпускать минеральную воду под брендом «Арашан»
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Бизнес
Осталось всего 6&nbsp;дней: торопитесь в&nbsp;O!Store за&nbsp;Honor с&nbsp;кешбэком 1500&nbsp;сомов! Осталось всего 6 дней: торопитесь в O!Store за Honor с кешбэком 1500 сомов!
Эксперты объяснили рекордный рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;России Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
В&nbsp;Бишкеке открылся первый социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
26 августа, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 августа: солнечно Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 августа: солнечно
20:44
Более 2 миллиардов человек в мире не имеют доступа к водоснабжению
20:04
Реконструкция здания Жогорку Кенеша завершается
19:43
В Ала-Букинском районе открыли новый историко-культурный музей
19:27
В Китае банкир приговорен к пожизненному заключению за получение взяток