Более 2 миллиардов человек в мире не имеют доступа к водоснабжению

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2,2 миллиарда человек во всем мире по-прежнему не имеют доступа к услугам питьевого водоснабжения. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, с 24 по 28 августа в Стокгольме проходит 35-я Всемирная неделя водных ресурсов, которая подчеркивает важнейшую связь между водой и глобальным потеплением.

Читайте по теме Более 550 сел Кыргызстана обеспечат централизованным водоснабжением

«Безопасная питьевая вода — основа выживания человечества. Она критически важна для социально-экономического развития, производства энергии и продовольствия, а также для поддержания экосистем. Надежное водоснабжение также играет важную роль в адаптации к климатическим изменениям. Расширенный доступ к воде создает новые возможности для жителей некоторых из самых отдаленных районов мира, особенно в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю», — говорится в сообщении.