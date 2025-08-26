10:34
Экономика

Более 550 сел Кыргызстана обеспечат централизованным водоснабжением

Более 550 сел Кыргызстана обеспечат централизованным водоснабжением, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, Государственное учреждение «Питьевого водоснабжения и водоотведения» реализует госпрограмму и проекты по обеспечению сельских населенных пунктов доступом к питьевой воде.

В списке для разработки проектно-сметной документации и проведения строительно-монтажных работ числится 558 сел во всех регионах страны. Из них 330 будут охвачены за счет средств республиканского бюджета, 228 — в рамках проектов государственных инвестиций.

В Минсельхозе отметили, что в 20 селах уже ведутся строительно-монтажные работы, в 73 — разрабатывается проектно-сметная документация, по 237 айылам проводится сбор первичных документов для организации закупок и подготовки.

В рамках государственных инвестиционных проектов охвачены 228 сел, из них:

  • 43 — по программе развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области;
  • 94 — по проекту «Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии»;
  • 31 — по проекту «Улучшение водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата»;
  • 60 — по проекту «Улучшение водоснабжения и санитарии в сельских районах Баткенской и Таласской областей».

В 100 селах работы завершены, объекты введены в эксплуатацию.
