В Бишкеке 26 августа будет солнечно. Температура воздуха днем ожидается +34 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — «Городок строителей», 11, отрезки улиц Ахунбаева, Малдыбаева, Тыныстанова, отрезки переулка Витебский, улиц Сеченова, Елебесова, Маяковского;

8.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садыбакасова, Кара-Кужур, Он-Арча, Бердибаева, Чортекова, Ойсул-Ата, Ак-Туз, Кызыл-Адыр);

9.00-13.00 — отрезки улиц Уметалиева, Московской, Калыка Акиева, Сагынбая манасчи;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Арпа, Кырчын), улица Боконбаева, 247, села Чон-Арык (улицы Ульяновская, Соликамская, Ярославская, 50 лет Победы, Северная, Шушенская), Нижняя Ала-Арча (улицы Юбилейная, Мраморное), жилмассивы «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-1 — Калыс-Ордо-26, Калыс-Ордо-101 — Калыс-Ордо-117, Центральная), «Мурас-Ордо» (улицы Мурас-Ордо-1 — Мурас-Ордо-19);

13.00-17.00 — отрезки улиц Сагынбая манасчи, Тоголока Молдо, отрезки улиц Алтын-Бешик, Козу-Баглан, Долон, Лумумбы, 155;

8.00-17.00 — село Пригородное (улицы Юбилейное, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавт, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская-БЧК);

9.00-13.00 — отрезок улицы Талды-Суйской, переулок Талды-Суйский, улица Лумумбы, 149;

10.00-17.00 — село Маевка (улицы Молодая Гвардия, Октябрьская, Курманалиева, Садовая).

10.00-24.00 — район, ограниченный проспектом Чуй, улицами Гоголя, Огонбаева, Осмонкула. Подробнее

Люди, которые меняли мир

Умерла биохимик Бюбюля Ахунбаева

Фото из книги Кульбюбю Бектургановой «Дочери земли кыргызской». Бюбюля Ахунбаева

Родилась 12 декабря 1929 года в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области.

Жила и воспитывалась у дяди — Исы Ахунбаева.

Бюбюля Ахунбаева — одна из первых представительниц кыргызской интеллигенции, формировавшей науку и образование в республике.

Первая женщина-кыргызка — биохимик, кандидат биологических наук.

Она провела научные исследования по биохимии ржавчинных заболеваний злаковых культур и углеводному обмену у разноустойчивой к ржавчине пшеницы. Ее исследования представляли значительный интерес для науки и практики. После перехода в Институт органической химии развернула исследования по углеводному обмену озимой и яровой пшеницы.

Плодотворные научные исследования совмещала с активной педагогической и общественной деятельностью. Избиралась депутатом Фрунзенского горсовета, членом Ленинского райкома партии, членом парткома Академии наук, секретарем партийной организации Института органической химии.

Умерла 26 августа 1966-го.

Умерла профессор Какиш Рыскулова

Фото пресс-службы КГМА. Какиш Рыскулова

Родилась 15 октября (по другим данным, в августе) 1918 года в селе Четинди Чуйской области.

Первая в Центральной Азии и Казахстане женщина-хирург, академик, отличник народного образования, заслуженный врач и заслуженный деятель науки КР, доктор медицинских наук, профессор.

Трижды избиралась депутатом Верховного Совета КиргССР, депутатом городского совета.

Опубликовала более 250 научных работ, 13 монографий, 11 изобретений, внедрила 47 рационализаторских предложений, подготовила четыре учебника.

Умерла 26 августа 2018-го.

Куда сходить