AI стал причиной увольнения айтишников в США. Как обстоят дела в Кыргызстане

Искусственный интеллект ставит под угрозу карьерные перспективы начинающих программистов, сообщают американские СМИ. Отмечается, что из-за AI некоторые должности могут и вовсе исчезнуть, а другие — претерпеть значительные изменения.

Предупреждение о «бойне для белых воротничков» прозвучало от Дарио Амодея, генерального директора Anthropic, одного из самых влиятельных создателей искусственного интеллекта в мире. Большинство американцев «не осознают, что это вот-вот произойдет», — сказал Амодей.

По данным СМИ, выпускники даже престижных университетов США сталкиваются с серьезными трудностями при трудоустройстве. Молодые специалисты по компьютерным наукам подают сотни заявок, но получают единичные предложения о собеседованиях. Некоторые из них вынуждены искать работу вне профессии, в том числе в сфере обслуживания.

ИИ «побуждает технологические компании нанимать меньше недавних выпускников», — сообщает USA Today. В целом технологические компании «нанимают примерно вдвое меньше разработчиков программного обеспечения, чем раньше», потому что ИИ «справляется с базовыми задачами по разработке ПО». Microsoft, которая только что провела очередную волну увольнений, заявляет, что 30 процентов кода пишет искусственный интеллект.

В Кыргызстане сокращений нет

Как такие изменения могут повлиять на Кыргызстан, где в последние годы активно развивает IT-рынок, а США является основным клиентом местных IT-компаний?

Директор Парка Высоких Технологий КР Азис Абакиров считает, что пока рано говорить о том, что искусственный интеллект способен полноценно заменить разработчика.

О случаях сокращения штата сотрудников в компаниях из-за AI в Кыргызстане мы не слышали Азис Абакиров

«Важно отметить, что некоторые крупные и средние компании уже не рассматривают кандидатов, не владеющих инструментами на базе AI. То есть речь не идет о том, что ИИ заменяет людей. Но специалисты, владеющие инструментами на базе AI, могут заменять людей без этих знаний. Что касается входа в профессию и позиций джуниор-разработчиков, они не исчезнут. Требования будут меняться, но сами позиции в компаниях сохранятся. В мае этого года в Бишкеке прошел крупнейший в стране IT-форум КИТ 2025, где тему AI обсуждали на уровне государства и руководителей ведущих IT-компаний — как кыргызстанских, так и международных. Там неоднократно подчеркивалось: джуниоры всегда будут нужны хотя бы потому, что именно из них вырастают специалисты уровня Middle и Senior», — отметил Азис Абакиров.

При этом он подчеркнул, что требования к знаниям и навыкам растут. Сегодня разработчику уже нужно уметь больше, чем раньше. Многие лидеры IT-сферы рассматривают AI как дополнительный инструмент, которым важно владеть наряду с другими профессиональными компетенциями.

Читайте по теме IT в Кыргызстане живы — и у них большие планы: интервью с Азисом Абакировым

«В целом Кыргызстану очень нужны и будут нужны IT-специалисты. За профессионалов высокого уровня, особенно владеющих английским языком, идет борьба. В Парке высоких технологий сегодня около 500 компаний-резидентов, более 80 процентов их работы ориентировано на экспорт. Они сотрудничают со всем миром, находясь в Кыргызстане, и им необходимо расти. Для этого требуются талантливые разработчики и специалисты в сфере IT — со знанием английского и теперь уже с навыками работы с инструментами AI», — считает директор ПВТ.

Более 60 процентов IT-специалистов в Кыргызстане применяют ИИ в работе, хотя только около четверти используют его регулярно. Такие данные, опираясь на исследование, проведенное в 2025 году, привел основатель AI-сообщества Кыргызстана и член Совета Ассоциации владельцев и разработчиков AI-систем (AIDA) Тимур Туратали.

Он отметил, что на данный момент увольнений IT-специалистов из-за AI в Кыргызстане не фиксировалось, а отрасль, наоборот, продолжает развиваться и привлекать кадры. Это подтверждают статистические данные.

При этом он сообщил, что в странах СНГ, по мнению экспертов, рутинные позиции, например тестировщики, контент-менеджеры, действительно могут стать менее востребованными из-за того, что ИИ берет на себя часть задач.

«Но в глобальном масштабе исследования, например ВЭФ, показывают, что к 2030 году ИИ создаст больше рабочих мест, чем уничтожит: ожидается 170 миллионов новых позиций и 92 миллиона исчезнут, что даст чистый прирост на 78 миллионов рабочих мест. При этом 77 процентов компаний планируют программы переквалификации, а 40 процентов — доступны сокращения за счет автоматизации.

Тимур Туратали добавил, что применительно к Кыргызстану можно предположить следующие направления:

• рост спроса на специалистов, которые используют ИИ-инструменты для автоматизации задач;

• снижение потребности в определенных рутинных ролях (особенно на начальном уровне), если компании активно внедряют готовые AI-решения;

• переквалификация и повышение квалификации: выпускникам и джуниорам важнее развивать навыки, связанные с ИИ, аналитикой, Data Literacy.

Рынок сильно меняется

Олег Пузанов, сооснователь компаний Mad Devs и Enji.ai, отмечает, что не только искусственный интеллект является причиной сокращения штата сотрудников.

«Компании еще сокращают штат, потому что меняется профиль бизнеса этих компаний: какие-то клиенты просто перестают платить, потому что они ужимают бюджеты, а какие-то клиенты перестают пользоваться услугами компании, так как решают свои задачи ИИ-инструментами сами. Надо понимать, что происходит глобальный шифт в экономике за счет внедрения ИИ. Это как новое электричество, или новый интернет», — отметил Олег Пузанов.

Он считает, что начинающие разработчики, не обладающие навыками использования ИИ для ускорения своей работы, действительно испытывают трудности, поскольку рынку уже нужны иные навыки у начинающих специалистов, особенно с использованием инструментов искусственного интеллекта.

«За время COVID-19 крупные компании не просто набрали огромное количество специалистов, которых теперь увольняют, но еще и перегрели интерес к разработке настолько сильно, что многие начали изучать специальность IT по вершкам, чтобы быстрее запрыгнуть в поезд. Компании продолжают искать специалистов, но тех, кто отвечает критериям текущего рынка: скорость, ИИ-инструментарий, быстрое обучение, гибкость, рабочая этика, само-менеджмент и так далее», — считает сооснователь компаний Mad Devs и Enji.ai.

Он добавил, что рынок Центральной Азии сейчас, растет как никогда, но нужно учитывать, что сейчас необходимы и другие навыки, которые помогут не потерять работу.

Таким образом, специалисты сошлись во мнении, что массовых увольнений айтишников пока нет, но искусственный интеллект действительно меняет рынок и для того, чтобы остаться в профессии, специалистам все же придется обучиться новым навыкам.