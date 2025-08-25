14:44
Общество

Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретился с экоактивистом Андреем Панаевым, который стал известен благодаря добровольной уборке мусора на побережье Иссык-Куля.

Глава государства отметил, что узнал об Андрее из интернета и счел важным лично выразить благодарность. «Ваше дело является примером для многих. У экологии и природы нет границ. Весь мир дышит одним воздухом. Поэтому каждый человек на Земле должен поступать так, как вы. Мы обязаны беречь экологию и природу и передавать ее в чистом виде будущим поколениям. Вы — молодец!» — подчеркнул Садыр Жапаров.

Экоактивист рассказал, что приехал в Кыргызстан как турист. В 2024 году, отдыхая на Иссык-Куле, начал самостоятельно убирать мусор на берегу, желая своим примером призвать людей к чистоте. Андрей Панаев отметил, что решил навсегда остаться в Кыргызстане, назвав страну своим домом, и подчеркнул, что видел видеоролики, где президент лично собирал мусор, подавая пример обществу.

В знак признания заслуг активиста президент вручил Андрею Панаеву ключи от автомобиля отечественного производства. «От имени народа Кыргызстана, от имени волонтеров и экоактивистов я вручаю вам автомобиль в подарок», — отметил Садыр Жапаров. 
