В Узбекистане покупателям будут платить за сообщения о некачественных товарах

В Узбекистане готовят новую систему вознаграждений для граждан, которые помогут выявлять некачественные и опасные товары. Такая норма прописана в законопроекте «О рыночном надзоре», вынесенном на общественное обсуждение 21 августа.

Согласно документу, кабинету министров поручено в течение четырех месяцев утвердить порядок материального поощрения граждан, сообщающих о нарушениях.

Законопроект также предусматривает компенсации тем, кто пострадал от некачественных товаров. В случае смерти выплата составит не меньше полной суммы материального ущерба, при инвалидности — не менее половины этой суммы, при ином вреде здоровью — не менее одной пятой.

Контроль за безопасностью товаров будет осуществляться через контрольные закупки, экспертизы, анализ жалоб и проверку соответствия продукции стандартам. При выявлении нарушений товары должны быть изъяты с рынка не позднее 15 рабочих дней.

Общественное обсуждение проекта продлится до 5 сентября, а вступление закона в силу намечено на 1 июля 2026 года.