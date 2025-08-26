10:12
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Общество

Восприятие коррупции. Каким ведомствам кыргызстанцы доверяют меньше всего

Индекс восприятия коррупции в Кыргызстане вырос до 35,2 балла по итогам первого полугодия 2025-го. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

Индекс оценивают в баллах — от −100 до +100. Чем он выше, тем больше доверие. Опрос Нацстатком провел во всех регионах страны среди 3,6 тысячи человек в возрасте от 18 до 75 лет.

Последние данные свидетельствует о снижении коррупционных рисков, однако данный показатель остается самым слабым звеном, отметили в Национальном институте стратегических инициатив при президенте КР.

Какие ведомства самые коррумпированные

При определении Индекса восприятия коррупции учитывают «личное представление граждан» об этом явлении в том или ином государственном органе. В лидерах, как и все предыдущие годы, Министерство здравоохранения.

Следом идут Министерство строительства (с 2025 года, ранее — Госагентство по архитектуре и строительству) и Министерство образования и науки (в 2025 году его разделили на два — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования).

Интересно, что, по итогам 2024 года, в пятерке самых коррумпированных государственных органов наряду с Минздравом и Минстроем находились МВД, Министерство юстиции и Министерство финансов. Но за последние полгода отношение населения к ним изменилось, и им удалось покинуть топ-5.

Их место заняли Министерство труда, социального развития и миграции и Социальный фонд — оба ведомства по 28,8 балла.

Наиболее лояльны в оценке коррупционности государственных органов жители Нарынской области (58,7 балла). У бишкекчан, наоборот, отношение к ведомствам более жесткое — всего 17,8 балла.

Оценка качества работы

Индекс оценки качества работы органов власти в Кыргызстане, по итогам первого полугодия, составил 43,5 балла, показав рост по сравнению с концом 2024 года. Тогда показатель составлял 38,4 балла.

В лидерах в первом полугодии оказались мэрии городов Бишкек и Ош. За ними следуют полномочные представительства президента в регионах республики и органы МСУ областных и районных городов, айылных аймаков.

Наиболее высоко оценивают работу государственных структур жители Иссык-Кульской области (55 баллов). И, как обычно, наименее оптимистичен в этом плане Бишкек — только 30,8 балла.

Из ведомств наиболее высокая оценка по качеству работы у Министерства чрезвычайных ситуаций (52,5 балла), Министерства обороны (49,5 балла) и Министерства культуры (49,3 балла). Тройка лидеров по сравнению с 2024 годом не изменилась.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340796/
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
Трое судей Бишкекского городского суда уволены за освобождение членов ОПГ
Ош шаардык билим берүү башкармалыгында коррупциялык схема аныкталды
Выплатили учителям почти 9 миллионов сомов. В Оше выявили коррупционную схему
В Минсельхозе прокомментировали задержание замглавы ведомства
Бывшему главе Налоговой службы и его заместителю продлили срок ареста
Выдавали квоты на экспорт скота. Задержаны чиновники Минсельхоза
Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды
Коррупция. Задержан глава айыльного округа Каныш-Кыя Чаткальского района
Задержан аким Иссык-Кульского района Жапарбек Ормонов. Его обвиняют в коррупции
Директор и главный редактор киностудии «Кыргызфильм» подали в отставку
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Бизнес
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
26 августа, вторник
10:12
Пять журналистов погибли при авиаударе армии Израиля на юге сектора Газы Пять журналистов погибли при авиаударе армии Израиля на...
10:00
Восприятие коррупции. Каким ведомствам кыргызстанцы доверяют меньше всего
09:58
В Бишкеке пройдут Дни турецкого кино с участием известных актеров
09:51
Более 550 сел Кыргызстана обеспечат централизованным водоснабжением
09:41
Встрече Путина и Зеленского мешает то, что они «друг друга не любят» — Трамп