Восприятие коррупции. Каким ведомствам кыргызстанцы доверяют меньше всего

Индекс восприятия коррупции в Кыргызстане вырос до 35,2 балла по итогам первого полугодия 2025-го. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

Индекс оценивают в баллах — от −100 до +100. Чем он выше, тем больше доверие. Опрос Нацстатком провел во всех регионах страны среди 3,6 тысячи человек в возрасте от 18 до 75 лет.

Последние данные свидетельствует о снижении коррупционных рисков, однако данный показатель остается самым слабым звеном, отметили в Национальном институте стратегических инициатив при президенте КР.

Какие ведомства самые коррумпированные

При определении Индекса восприятия коррупции учитывают «личное представление граждан» об этом явлении в том или ином государственном органе. В лидерах, как и все предыдущие годы, Министерство здравоохранения.

Следом идут Министерство строительства (с 2025 года, ранее — Госагентство по архитектуре и строительству) и Министерство образования и науки (в 2025 году его разделили на два — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования).

Интересно, что, по итогам 2024 года, в пятерке самых коррумпированных государственных органов наряду с Минздравом и Минстроем находились МВД, Министерство юстиции и Министерство финансов. Но за последние полгода отношение населения к ним изменилось, и им удалось покинуть топ-5.

Их место заняли Министерство труда, социального развития и миграции и Социальный фонд — оба ведомства по 28,8 балла.

Наиболее лояльны в оценке коррупционности государственных органов жители Нарынской области (58,7 балла). У бишкекчан, наоборот, отношение к ведомствам более жесткое — всего 17,8 балла.

Оценка качества работы

Индекс оценки качества работы органов власти в Кыргызстане, по итогам первого полугодия, составил 43,5 балла, показав рост по сравнению с концом 2024 года. Тогда показатель составлял 38,4 балла.

В лидерах в первом полугодии оказались мэрии городов Бишкек и Ош. За ними следуют полномочные представительства президента в регионах республики и органы МСУ областных и районных городов, айылных аймаков.

Наиболее высоко оценивают работу государственных структур жители Иссык-Кульской области (55 баллов). И, как обычно, наименее оптимистичен в этом плане Бишкек — только 30,8 балла.

Из ведомств наиболее высокая оценка по качеству работы у Министерства чрезвычайных ситуаций (52,5 балла), Министерства обороны (49,5 балла) и Министерства культуры (49,3 балла). Тройка лидеров по сравнению с 2024 годом не изменилась.