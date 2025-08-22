Таможенная служба пополнилась сразу 47 новыми сотрудниками

47 новых сотрудников — кандидаты из резерва кадров Гостаможенной службы — приступают к службе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 21 августа 2025 года кандидаты, зачисленные в резерв кадров Государственной таможенной службы, ознакомились с приказами о назначении на должности.

Всего приказами ГТС были назначены 47 кандидатов, большинство из которых направлены для прохождения службы в таможнях «Ош», «Нарын», «Жалал-Абад» и «Баткен».

После ознакомления с приказами новоназначенные сотрудники получили служебную форму.