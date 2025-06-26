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Общество

С 1 июля ОСАГО станет обязательным: сколько стоит и где оформить полис

С 1 июля 2025 года в силу вступает Закон КР № 192 об обязательном страховании ответственности автовладельцев, и граждане Кыргызстана активно оформляют полисы ОСАГО. В ночь с 25 на 26 июня в офисе Бишкекского филиала ОАО «Государственная страховая организация» было оформлено 204 полиса.

По состоянию на 26 июня 2025 года, данные по оформленным ОСАГО в регионах выглядят следующим образом:

  • Нарынская область – 550 полисов,
  • Ошская область – 2 тысячи 14 полисов,
  • Баткенская область – 971 полис,
  • Таласская область – 575 полисов.

Согласно официальным тарифам, базовая ставка ОСАГО для физических лиц составляет 1 тысячу 680 сомов в год.

Итоговая стоимость полиса может увеличиваться в зависимости от нескольких ключевых параметров:

  •  тип транспортного средства и объем двигателя;
  •  возраст и стаж водителя;
  •  наличие диагностической карты;
  •  дополнительных водителей и региона регистрации.

При отсутствии полиса с 1 июля физлицам грозит штраф в размере 3 тысяч сомов.

При страховых случаях компенсация ущерба третьим лицам может достигать до 450 тысяч сомов, из которых полис покрывает до 150 тысяч на одного пострадавшего.

Оформить ОСАГО можно в офисах страховых компаний, через мобильные приложения и на официальных сайтах страховщиков. Многие офисы из-за повышенного спроса работают в  режиме 24/7.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334242/
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