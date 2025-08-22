Фильм из Кыргызстана «Качкын» участвует в конкурсе Lendoc Film Festival

Фильм «Качкын» (Сделка на границе) кыргызстанского кинорежиссера Дастана Жапара Рыскелди будет участвовать в шестом международном кинофестивале России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival. Он откроется в Санкт-Петербурге 22 августа показом новой картины Фархата Шарипова «Эвакуация».

Отмечается, что в программе несколько десятков кинопоказов, заседание руководителей киноорганизаций стран СНГ, питчинг фильмов для совместного кинопроизводства и другие события.

В игровом конкурсе участвуют восемь кинокартин: «Элизиум» Прадипа Курбы (Индия) — обладатель «Золотого Георгия» 47-го Московского международного кинофестиваля; военная драма «Эвакуация» (Казахстан), созданная к 80-летию Великой Победы, обладатель спецприза жюри ММКФ; фильм Аюба Шахобиддинова «В поисках весны» (Узбекистан); две картины российских режиссеров — «Будь по-моему» Андрея Носкова и «Догги» Вячеслава Росса; «Жизнь прекрасна» Далера Рахматова (Узбекистан); «Сделка на границе» Дастана Жапара Рыскелди (Кыргызстан) и фильм «Чанъань, Сиань» режиссера Чжан Чжуна (Китай).

В конкурсе студенческого фильма Lendoc Start, который пройдет на фестивале второй раз, представлены 12 работ из России, Кыргызстана, а также совместные проекты творческих команд с участниками из киновузов сразу нескольких стран.