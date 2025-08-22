09:39
Бороться с «мертвыми душами» среди учащихся и педагогов помогает цифровизация

Цифровизация сектора образования обеспечивает прозрачность и помогает в борьбе с коррупцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

По данным ведомства, это устраняет возможность формирования «мертвых душ» среди учащихся и педагогов. Снижается коррупционный фактор при приеме детей в школы и наборе учителей: все данные фиксируются и проверяются через электронные системы.

К примеру, в мае 2025 года выявили факты незаконной регистрации в автоматизированной информационной системе «Мектеп» для поступления детей в 1-й и 2-й классы. Отдельные лица, зарегистрировавшись в качестве законных представителей (опекунов), осуществили электронную запись 86 детей на основании фиктивных документов.

А в Каинды директор школы принимала на работу «мертвые души». С октября 2022-го по октябрь 2024-го она незаконно устроила на работу пять человек, которые не появлялись в школе, но получали заработную плату. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340572/
просмотров: 90
