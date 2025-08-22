Чолпон Шаикова назначена директором государственного учреждения «Центр культурной интеграции» Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Фото Минкультуры КР. Чолпон Шаикова возглавила Центр культурной интеграции ШОС

Ранее она работала директором Иссык-Кульской областной государственной телерадиокомпании.

В 1993 году окончила Национальный университет по специальности историк, преподаватель истории и обществоведения.

С 2014 по 2018 год Чолпон Шаикова принимала участие в подготовке и проведении Всемирных игр кочевников в качестве координатора по СМИ. В 2023-2024 годах была директором телеканала «СТВ» Чуйской телерадиокомпании.

Она также работала PR-менеджером во Всемирной конфедерации этноспорта и в Общественном фонде «Всемирные этноигры».

Была депутатом Чолпон-Атинского городского кенеша, председателем молодежных объединений, руководителем Иссык-Кульского районного комитета Красного Креста и Полумесяца.