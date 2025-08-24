Неделя-24. Праворульных такси не будет и задержание заместителя министра

По подозрению в коррупции задержали чиновников Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В частности, заместителя главы ведомства Самата Насрединова, директора Ветеринарной службы, начальников отделов Минводсельхоза и Ветслужбы. По данным ГКНБ, в июле 2025 года для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации внутреннего рынка ввели квоты на экспорт скота. Подозреваемые, злоупотребляя должностными полномочиями, организовали коррупционную схему по их незаконной выдаче аффилированным лицам, фактически не занимающимся животноводством.

Акты о наличии у них сельскохозяйственных животных фальсифицировали сотрудники районных ветеринарных управлений по указанию должностных лиц министерства. В результате посредники продавали незаконно полученные квоты фермерам и лицам, экспортирующим скот, по $300 за единицу КРС и по 5 тысяч сомов за единицу МРС. В итоге в Узбекистан незаконно вывезли более 40 тысяч голов скота, что спровоцировало рост цен на мясо, считают в ГКНБ.

Читайте по теме Великобритания ввела санкции против «Капитал Банка» и криптобирж Кыргызстана

Садыр Жапаров в том, что Великобритания ввела санкции против кыргызского «Капитал банка», усмотрел след «местных НПО и наших внутренних оппонентов», которые передают информацию «в виде анонимных доносов». «На основании этих ложных данных и вводятся санкции», — считает президент. По его словам, «Великобритания вводит санкции против «Капитал Банка» без единого доказательства. Все строится лишь на сомнениях».

Садыр Жапаров заявил: нет ни одного доказательства того, что банки Кыргызстана участвовали в обходе западных ограничений против России, и расценил такие шаги западных стран в отношении республики как признак политизации экономики.

Отношение, которое вы демонстрируете, несправедливо. Если вы не доверяете нам — принесите ваши данные. Наши банки готовы показать всю отчетность. Садыр Жапаров

«Это заставляет меня задуматься: не связано ли это с тем, что экономика Кыргызстана развивается высокими темпами? Наш ВВП вырос до 11,7 процента, и мы опережаем страны СНГ. Возможно, таким образом на нас оказывают давление, ведь крупные государства не заинтересованы в том, чтобы другие страны быстро развивались. Им выгоднее, чтобы все были зависимыми и оглядывались на них», — отметил Садыр Жапаров.

Введен полугодовой запрет на вывоз крупного рогатого скота, лошадей, овец из Кыргызстана. Решение приняли для обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продукты.

В Кыргызстане 22 августа 2025 года вступил в силу закон, который обязывает всех водителей такси иметь специальную лицензию. Праворульные автомобили не смогут получить разрешение на работу. Отмечается, что по вине автомобилей с правым рулем, по данным за 2024 год, произошло 1 тысяча 506 ДТП. В них погибло 143 человека, более 2 тысяч 200 получили травмы.

Стоимость лицензии составит 500 сомов для физических лиц и 1 тысячу сомов для юридических лиц.

Штрафы за отсутствие лицензии Для физических лиц — 7 тысяч 500 сомов.

Для юридических лиц — 23 тысячи сомов.

ГУОБДД предупреждает, что до 1 декабря будут проводиться масштабные рейды по выявлению нарушений.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Ограничение цен на мясо в Кыргызстане. Кто за этим будет следить и что оно даст Фото Минводсельхоза. Мониторинг цен на рынках В Кыргызстане с 11 августа на три месяца ввели государственное регулирование цен на мясо: говядину и баранину, за исключением вырезки. Подробнее о механизме контроля пороговых цен 24.kg рассказал ведущий специалист управления анализа, отчетности и взаимодействия с ЕЭК Службы антимонопольного регулирования Нурдан Пирматов. ПОДРОБНЕЕ

Думал, будет легче. Царикаев о работе в муниципальной инспекции и личной жизни Несколько лет назад социальные сети Кыргызстана привлек внимание сотрудник Управления патрульной службы милиции Бишкека Мирлан Таалайбеков. Он работал пресс-секретарем УПСМ и в народе стал более известен под псевдонимом Царикаев. Недавно его назначили на должность главы муниципальной инспекции мэрии Бишкека. О новой работе и личной жизни он рассказал в интервью 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Рост цен на продукты продолжается. Что в Кыргызстане подорожало заметнее всего Фото 24.kg. Больше всего в Кыргызстане с начала 2025 года подорожали свежие фрукты (на 30,8 процента) В январе — июле 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го потребительские цены в Кыргызстане выросли на 4,7 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет. По его данным, продукты и безалкогольные напитки с начала года подорожали на 6,7 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 4,2 процента, непродовольственные товары — на 2,5 процента. Тарифы на услуги для населения выросли на 2,7 процента. ПОДРОБНЕЕ

Экономика Кыргызстана растет. В лидерах строительство и производство продуктов Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана за январь — июль 2025 года достиг, по предварительной оценке, 865 миллиардов 218,7 миллиона сомов и по сравнению с аналогичным периодом 2024-го увеличился на 11,5 процента. В основном рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сфера услуг и чистые налоги на продукты. ПОДРОБНЕЕ

Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз Фото 24.kg. КПП. Кызыл-Кия, граница между Кыргызстаном и Узбекистаном Кызыл-Кия, Баткенская область, граница между Кыргызстаном и Узбекистаном. Здесь всегда многолюдно. Даже поздно вечером, около 23.00, у официального пункта пропуска, представляющего собой узкий проход, собралось около 30 человек, желающих пересечь границу. Из двух постов паспортного контроля на кыргызской стороне работает только один. ПОДРОБНЕЕ

Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана Генеральная прокуратура Кыргызстана занимается защитой прав предпринимателей от незаконных действий должностных лиц. Предприниматели в случае незаконного воспрепятствования их деятельности или иного вмешательства могут обращаться по телефонам доверия, которые есть в подразделениях прокуратуры по всей республике. ПОДРОБНЕЕ

Школьный квест: во сколько обойдется родителям собрать ребенка в школу Фото 24.kg. В эти дни на «Дордое» много народу именно в школьных рядах 24.kg отправилась на рынок, чтобы изучить цены и выяснить, во сколько обойдется родителям собрать ребенка в школу в 2025 году. Близится 1 сентября, начало учебного года, а значит родители школьников активно закупаются школьной формой и канцтоварами. Самое популярное место — рынок «Дордой», где можно купить все: от пенала и ручки до пиджака и пары обуви. Журналисткаотправилась на рынок, чтобы изучить цены и выяснить, во сколько обойдется родителям собрать ребенка в школу в 2025 году. ПОДРОБНЕЕ

Скоро в школу. Чего ждать родителям и детям с учетом перехода на 12-летку Приближается новый учебный год. Всего в Кыргызстане около 2,4 тысячи школ, 1,5 миллиона учащихся и более 90 тысяч учителей. В связи с переходом на 12-летнее образование их в сентябре ждут первые новшества. ПОДРОБНЕЕ

Борьба с болезнями почек: как в КР хотят сократить число пациентов на диализе Фото из интернета. Государство платит 6,5 тысячи сомов из бюджета за каждый сеанс гемодиализа В Кыргызстане, по данным Министерства здравоохранения, тревожный рост числа пациентов с заболеваниями почек. Услуги гемодиализа получает более 4 тысяч человек. Если не усилить профилактику, то к 2030 году пациентов станет вдвое больше. ПОДРОБНЕЕ

Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить Смерть близкого человека пробивает брешь в семейном бюджете. Тратиться приходится не только на похороны, но и на поминальные мероприятия. Хотя в Кыргызстане и пытаются бороться с бессмысленными тратами на различные тои, на деле на «достойные проводы» уходит немало денег. Часть из расходов на организацию похорон можно возместить за счет государственного ритуального пособия (на погребение). ПОДРОБНЕЕ

Снижает риск рака и смертность. Гинеколог о методах и плюсах контрацепции Фото из интернета. Есть четыре основных метода контрацепции — гормональный, хирургический, барьерный и физиологический Контрацепция снижает количество высокорисковых беременностей на 40 процентов — помогает предотвращать осложнения, снижает материнскую смертность и позволяет женщинам самостоятельно планировать беременность. О том, какие методы контрацепции существуют, а также об их эффективности 24.kg рассказала директор ОФ «Альянс планирования семьи» Бактыгуль Бозгорпоева. ПОДРОБНЕЕ

Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны Зубная боль, как часто бывает, может застать в самый неожиданный и неподходящий момент — в походе, гостях, командировке, глубокой ночью или во время праздников, когда получить помощь врачей проблематично. Редакция 24.kg собрала адреса и телефоны стоматологических клиник, в которых оказывают помощь круглосуточно. ПОДРОБНЕЕ

Сон-Куль, Сары-Челек, Иссык-Куль. Фото и видео читателей Фото Сергея Ханова. Закат на Иссык-Куле 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Полюбуемся потрясающим закатом в Бишкеке и пиком Аман-Тоо, а потом отправимся в путешествие озерам республики. Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Полюбуемся потрясающим закатом в Бишкеке и пиком Аман-Тоо, а потом отправимся в путешествие озерам республики. ПОДРОБНЕЕ