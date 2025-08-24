Невидимые проблемы миграции: жизнь кыргызской диаспоры в Чехии

Кыргызская диаспора в Чехии насчитывает несколько тысяч человек и некоторые из них сталкивается с проблемами, связанными с легализацией, трудовыми правами и взаимодействием с официальными органами. Об этом в интервью 24.kg рассказала почетный консул и председатель Содружества кыргызов в Чехии «Кыргыз Каганаты» Саадаткан Даминова.

— Расскажите о вашей диаспоре. Когда ее создали и сколько человек в ней?

— Наша диаспора основана в 2019 году. Сейчас в ней около 100 человек. В основном мигранты, которые приехали в Чехию на работу. Примерно 50 человек обосновались, перевезли семьи, детей, начали адаптацию. Мы помогаем им с правовыми и бытовыми вопросами, поддерживаем морально, потому что вдали от дома тяжело. Также организуем культурные мероприятия для сохранения идентичности и связи с родиной.

— Какие проблемы чаще всего возникают у кыргызских мигрантов в Чехии?

— Это отсутствие легализации, нарушение трудовых прав. Некоторые работают без контракта, а потом не получают зарплату. Есть случаи, когда у мигрантов рождаются дети и им нужно оформить документы — паспорта, справки. Люди не знают, к какому врачу обратиться, как вызвать скорую, где найти стоматолога. Бывают случаи ареста, если человек нарушил визовый режим или оказался без документов. Тогда мы подключаемся и стараемся помочь.

— Как вы взаимодействуете с кыргызскими официальными органами?

— Активно сотрудничаем с посольством Кыргызстана в Австрии. Оно курирует Чехию и Словакию. По нашим просьбам в 2016–2017 годах начали проводить регулярные консульские выезды, сейчас они проходят раз в полгода. Приезжает консул, помогает с оформлением и обновлением паспортов, выдачей справок о несудимости, регистрацией браков и рождений. Это сильно упрощает жизнь нашим гражданам.

— Обращаются ли к вам кыргызстанцы, которые пытаются легализоваться или сталкиваются с трудностями на границе?

— К сожалению, таких много. Например, человек приехал в Венгрию, получил трудовую карту, но зарплата там была низкая. Через некоторое время он решает переехать в Чехию, не зная, что это противоречит миграционным правилам ЕС. Если в Венгрии не найти работу за 60 дней, карту аннулируют. Он переезжает и становится нелегалом. Его принимают какие-то агентства, обещают трудоустройство, но обманывают. Мы объясняем, что он нарушил закон и советуем вернуться. Также объясняем, как это может повлиять на остальных кыргызских граждан в ЕС.

— В подобных случаях вы имеете возможность официально вмешаться?

— Да. Я являюсь почетным консулом Кыргызстана в Чехии. У меня есть полномочия обращаться в полицию, миграционные службы, защищать права граждан, попавших в сложные ситуации. Если человека задержали, я связываюсь с полицией, выясняю обстоятельства, прошу о правовой помощи. Иногда удается включить его в программу добровольного возвращения на родину. МВД Чехии предоставляет билет, мигранта сопровождают до границы. Это цивилизованный способ вернуться домой.

— Сколько кыргызских граждан сегодня проживает в Чехии официально?

— По официальной статистике около 2 тысяч человек. Примерно 300 из них — студенты. Остальные — трудовые мигранты и люди, прошедшие легализацию. Хотя по неофициальным данным число кыргызстанцев может быть до 4 тысяч человек.

Фото Содружества кыргызов в Чехии «Кыргыз Каганаты». Архив

— Как изменилась миграционная ситуация за последние годы?

— После 2017–2018 годов Чехия изменила миграционную политику. До этого был высокий приток — нуждались в рабочих руках. Но после многочисленных нарушений был отказ от трудовых и синих карт. Сейчас получить визу или статус очень трудно. Требуется подтверждение образования, легализация дипломов. Квалифицированных специалистов принимают, но их немного. С 2020 года трудовые и синие карты почти не выдают. Приезжают в основном те, кто прошел адаптацию и воссоединяется с семьей.

Фото Содружества кыргызов в Чехии «Кыргыз Каганаты». Архив

— Да, но в основном это касается нелегальных мигрантов. Они не знают своих прав, не оформляют трудовой договор и в итоге не получают зарплату. Если человек работает официально, трудовой кодекс Чехии действует эффективно. В случае травмы страховая компания выплачивает компенсацию. Работодатель обязан обеспечить условия для своих сотрудников.

— Как вы оцениваете внимание кыргызского государства к вопросам диаспоры?

— Внимание есть, но нужна системность. Семинары, онлайн-встречи, юристы. Сейчас диаспора берет на себя функции, которые должна выполнять государственная структура. Но у нас нет ресурсов, чтобы делать это профессионально. Было бы разумно, если бы в каждой стране хотя бы один представитель мог напрямую донести до властей проблемы мигрантов.

— Какие шаги, по вашему мнению, следует предпринять в первую очередь?

— Я думаю, что консульские выезды надо проводить чаще, раз в три месяца, особенно в странах, где нет посольства — в Чехии, Литве, Словакии и Польше. Необходимо обучать мигрантов тому, как оставлять детей под присмотром, оформить страховку, защитить свои права за рубежом. И, конечно, нужна юридическая помощь, штатный юрист, который напрямую сможет работать с мигрантами.

Фото Содружества кыргызов в Чехии «Кыргыз Каганаты». Архив

— Что с сертификацией навыков у мигрантов? Это работает в Чехии?

— Да, действительно, в Кыргызстане создали отдел, сертифицирующий навыки мигрантов. Но в ЕС стандарты выше. Здесь важно, чтобы учебное заведение было аккредитовано. Думаю, для начала эта программа покажет результаты в сотрудничестве с Россией, а затем, возможно, с ЕС. Думаю, для внедрения в Европу потребуется больше работы и времени.

— Какие еще проблемы остаются нерешенными?

— Справки о несудимости, выдаваемые через «Тундук», не признают в ЕС, потому что не содержат мокрую печать. Мигрант должен ехать в Австрию, тратить время и деньги. Если бы была система удаленной подачи через идентификацию и получение документов онлайн, это решило бы массу проблем. Нет реестра дипломов и сертификатов, что вызывает недоверие к нашим документам за рубежом.

Активисты в наших диаспорах тратят силы, знания и время, чтобы помогать соотечественникам. Для повышения их мотивации и признания вклада необходимо ввести систему поощрений — например, вручать медали или почетные грамоты. Такая инициатива будет стимулировать команду работать еще эффективнее и поддержит дух сотрудничества.