Общество

ХАМАС согласился на новое предложение о прекращении огня в Газе — AFP

Палестинские боевики согласились на новое предложение посредников о прекращении огня в Газе, опустошенной более чем 22-месячной войной между исламистской группировкой и Израилем. Об этом пишет AFP со ссылкой на источник в ХАМАС.

«ХАМАС передал свой ответ посредникам, подтвердив, что ХАМАС и фракции согласились с новым предложением о прекращении огня, не запрашивая никаких поправок», — передает издание.

Ожидается, что посредники объявят о достижении соглашения и назначат дату возобновления переговоров. Источник добавил, что «посредники предоставили ХАМАС и фракциям гарантии выполнения соглашения, а также обязательство возобновить переговоры по поиску постоянного решения».

Со стороны израильского правительства реакции на это событие пока не последовало.

Из 251 заложника, захваченного во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, которое спровоцировало войну, 49 все еще удерживаются в Газе, в том числе 27, по словам израильских военных, мертвы.

В результате нападения ХАМАС погибли 1 тысяча 219 человек, в основном мирные жители, согласно подсчетам AFP, основанным на официальных данных.

В результате ответного наступления Израиля погибло более 62 004 палестинцев, большинство из них мирные жители, согласно данным министерства здравоохранения в управляемой ХАМАС Газе, которые Организация Объединенных Наций считает надежными.
