Общество

Украина не намерена соглашаться на потерю территорий или сокращение армии — МИД

Глава МИД Украины Андрей Сибига накануне встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в ходе пресс-конференции заявил, что Киев не намерен отдавать России свои территории, пишет The Insider.

«Позиция Украины относительно территориальных уступок остается неизменной. Зеленский поехал с сильными позициями, скоординированными со своими союзниками. (...) Есть Конституция Украины, (...) которая дает все ответы. И еще одна из базовых неприемлемых для нас вещей — никаких ограничений для нашей армии», — сказал глава МИД.

По словам министра, встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом является «исключительно важной, решающей, (...) как и момент, в котором мы находимся».

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС примут участие в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме. Президент США Дональд Трамп пригласил европейцев присоединиться к его переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, которые запланированы на сегодня, 18 августа.
