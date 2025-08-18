16:07
В селе Он-Эки-Мойнок строится современная школа на 275 мест

Фото Минстроя. В селе Он-Эки-Мойнок строится современная школа на 275 мест

В селе Он-Эки-Мойнок Кок-Жарского айыл окмоту Ноокатского района Ошской области идет строительство новой школы имени А.Сыранова. Об этом сообщили в пресс- службе Минстроя.

По ее данным, новая школа возводится на месте старого здания и будет состоять из четырех блоков. Современное двухэтажное здание общей площадью 1 тысяча 956 квадратных метров создается с учетом всех актуальных стандартов и требований. Она рассчитана на 275 учеников.

Отмечается, что проект финансируется из республиканского бюджета. По данным подрядчиков, строительство завершено уже на 80 процентов. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию до конца 2025 года.
