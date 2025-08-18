Врачи из России проконсультируют пациентов в Бишкеке

С 18 по 22 августа шесть высококвалифицированных врачей российской сети клиник «РЖД-Медицина» будут работать в Бишкеке в рамках международной волонтерской программы «Миссия Добро», реализуемой Россотрудничеством.

По данным пресс-центра Минздрава КР, в состав миссии вошли врачи из Москвы, Красноярска, Самары и Читы. Среди них уролог, сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, акушер-гинеколог, нефролог и травматолог-ортопед.

В течение недели специалисты проведут мастер-классы, лекции для коллег и студентов медицинских вузов, примут участие в круглых столах, а также проконсультируют пациентов. Каждый врач закреплен за отдельной клинической базой.

Российские врачи будут работать совместно с коллегами из Национального госпиталя, НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, Кыргызского научного центра репродукции человека и Республиканского центра укрепления здоровья.

Особое внимание миссия уделяет обмену опытом и передовыми медицинскими практиками, развитию совместных образовательных инициатив и формированию долгосрочного сотрудничества.

Международная волонтерская программа «Миссия Добро» реализуется с 2021 года и направлена на укрепление гуманитарного сотрудничества и оказание помощи силами российских специалистов. С 2021 по 2024 год проведено 35 миссий в более чем 20 странах, помощь получили свыше 10 тысяч человек. В Кыргызстан российские врачи приезжали уже шесть раз, в 2025-м визиты пройдут дважды.

Сеть «РЖД-Медицина» — часть национальной системы здравоохранения России, объединяющая 360 медицинских организаций и научно-исследовательские институты в 71 регионе страны.