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Техноблог

В Японии 18-метровый робот Gundam сделал первые шаги

Фото FranckinJapan. 18-метровый робот Gundam

Японский парк развлечений Gundam Factory Yokohama протестировал главную фишку — гигантского робота Gundam. Восемнадцатиметровая копия «титана» RX-78 из популярной аниме-франшизы сделала первые пробные шаги, сообщило издание «Популярная механика».

Образ гигантского робота основан на вымышленном пилотируемом роботе RX-78−2 Gundam, который впервые появился в аниме 1979 года Mobile Suit Gundam. За более чем сорок лет существования франшиза Gundam «разрослась» от ТВ-сериала до серии игрушек, десятка полнометражных аниме и аниме-сериалов, а также нескольких успешных видеоигр.

На видео, опубликованном пользователем Twitter под ником Catsuka, можно наблюдать как машина двигает руками и туловищем, а затем опускается на колено. Важно отметить, что скорость видео увеличена в четыре раза.

На второе видео попали инженеры парка развлечений. На контрасте можно получить представления о реальных размерах робота.

Возможно, движения машины слишком медленные, но Gundam —поразительное достижение инженерной мысли. В Японии уже появлялись полноразмерные копии Gundam, но эта первая, которая может двигаться. В течение года робот весом 25 тонн будет стоять в порту Иокогамы, к югу от Токио. Дебютировать машина должна была в октябре, во время открытия парка развлечений, но из-за пандемии его строительство приостановили. Когда он откроется, неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/166082/
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