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Техноблог

Электронную кожу для работы на экстремальном холоде создали в Китае

Китайские исследователи совершили открытие в робототехнических технологиях. Об этом сообщил портал Gizmochina.

Ученые разработали новую электронную кожу для роботизированных рук, способную противостоять жестокому холоду полярных исследований. Это обещает значительно расширить возможности роботов в таких экстремальных условиях.

Новая e-skin, как ее называют специалисты, имеет впечатляющую устойчивость к экстремальным холодам. Она эффективно работает даже при температуре −78 градусов. Это делает электронную кожу идеальной для роботов, занимающихся полярными исследованиями. Созданная кожа позволяет им работать в суровых условиях, которые обычно делают традиционную электронику бесполезной.

Электронная кожа не только выдерживает холод, но и обеспечивает роботам повышенную ловкость.

Изобретение позволяет им ощущать давление и точно распознавать формы объектов и определенные символы. Эта тактильная обратная связь значительно улучшает способность робота взаимодействовать с окружающей средой и более эффективно выполнять задачи.

Электронная кожа может самовосстанавливаться. Даже если она пострадает от сильного холода, ее возможности передачи можно полностью восстановить. Это гарантирует, что роботы продолжат свою миссию, не отвлекаясь на мелкие поломки или неисправности.

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Достижение основано на предыдущем успехе исследовательской группы в разработке всепогодной самовосстанавливающейся электронной кожи в 2020 году. Новая версия — значительное обновление, специально разработанное для экстремальных холодов.

Ученые с оптимизмом смотрят на потенциал этой технологии, предполагая, что ее применение выйдет за рамки полярных исследований и принесет пользу различным областям научных исследований.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/295092/
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