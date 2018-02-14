В Бишкеке можно собрать робота. А заодно и научиться кодологии

В Бишкеке стартовали инновационные курсы робототехники и кодологиии. Об этом журналистам сообщили организаторы.

По их данным, впервые в Кыргызстане заработала детская школа программирования «Кодология» и международная сеть школ робототехники, программирования и 3D-прототипирования «РОББО клуб». Здесь дети смогут создавать роботов, мобильные приложения и компьютерные игры.

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«РОББО Клуб» является резидентом инновационного центра «Сколково» (Россия). Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков, напомним, во время первого официального визита в Россию посещал его.

«Школа программирования Codologia учит детей от 4 до 16 лет цифровой грамотности и современным компьютерным наукам. Дети понимают, как устроен мир, устанавливают логическую цепочку событий и могут предсказать, что будет дальше. Школа программирования успешно работает в России и Казахстане», — подчеркивают организаторы.