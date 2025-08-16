Школа № 85 в Бишкеке не готова к учебному году. Мэр убедился в этом лично

Средняя школа № 85 в жилмассиве «Бакай-Ата» Бишкека не готова к новому учебному году. Во время внезапной проверки мэр Айбек Джунушалиев убедился в этом лично.

Градоначальнику показали разбитые кафельные плитки в коридорах, обвалившуюся штукатурку и в целом неухоженный вид школы.

Директор учебного заведения Айгуль Каракеева рассказала, что школа построена в 2004 году, и в этом году учителя сами провели ремонт в здании, чтобы сэкономить выделенные средства.

«Если школа построена в 2004 году, то она новая. Как вы привели ее в такое состояние? Учебные учреждения, построенные в 70-80-х годах и то выглядят лучше», — сказал Айбек Джунушалиев.

Он поручил найти подрядчика, который строил школу № 85 и провести ремонт в здании до начала учебного года.