В Бишкеке 17 августа облачно. Температура воздуха ожидается +30 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын).
У кого намечается той
Дастан Лепшаков
Родился 17 августа 1997 года. Бильярдист, чемпион мира.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Леонид Тузов
Награжден 6 орденами (в том числе Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Данакер») и 16 медалями СССР и Кыргызской Республики, отличник народного образования Киргизской ССР, отличник просвещения СССР, заслуженный работник образования КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики (1995).
Умер 3 июня 2018 года.
Куда сходить
