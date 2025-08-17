00:19
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 17 августа облачно. Температура воздуха ожидается +30 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын).

У кого намечается той

Дастан Лепшаков

Родился 17 августа 1997 года. Бильярдист, чемпион мира.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Леонид Тузов

Родился 17 августа 1925 года в селе Пенделка Кузнецкого района Пензенской губернии в семье геолога. В 1930-м семья переехала в Киргизию. Советский и кыргызский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Награжден 6 орденами (в том числе Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Данакер») и 16 медалями СССР и Кыргызской Республики, отличник народного образования Киргизской ССР, отличник просвещения СССР, заслуженный работник образования КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики (1995).

Умер 3 июня 2018 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
