Афиша Бишкека на выходные: джаз, мандалы и кино

Выставки

16-17 августа. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 28 августа. Выставка «Следы времени»

В центре выставки произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 июля — 26 августа. Выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею Теодора Герцена

В экспозиции представлены знаковые серии работ Теодора Герцена: линогравюры о жизни колхозной деревни, иллюстративная графика, портреты. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-31 августа. Выставка «Краски внутреннего мира»

Выставка представлена художниками Бахрамжаном и Наргизахон Темировыми.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

16 августа. Джазовый концерт

Самые красивые джазовые медленные песни и самые знаменитые испанские баллады прозвучат в исполнении группы Salt peanuts. Солистом, который сам же будет играть на перкуссионных барабанах и петь, станет Адилет Иманкариев.

Дом-музей Михаила Фрунзе, 18.00.

16 августа. Концерт The music of Hans Zimmer

Tynda.music представляет новую программу — музыка великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

16-17 августа. Концерт «Классика при свечах»

Прозвучат шедевры современной и мировой классики в исполнении струнного квартета, квартета саксофонов, рояля, оперных певцов. Свет свечей, живая музыка, чарующий пейзаж гор и воды — все это создаст незабываемое сочетание для истинных ценителей искусства.

КЦ «Рух Ордо» (Чолпон-Ата), 19.00.

17 августа. Киноужин

Атмосфера уюта, вкусный ужин и отличный фильм — каждое воскресенье. В этот раз покажут фильм «Песнь древа».

Freedom Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

16 августа. Мастер-класс

Участники создадут яркую и уникальную мандалу, вдохновленную мотивами африканских узоров и рисунков. Регистрация по телефону 0551 266 144.

КЦ Dari, 16.00.

17 августа. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них не обязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.