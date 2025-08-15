Афиша Бишкека на выходные: джаз, мандалы и кино

Выставки
16-17 августа. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
25 июня — 28 августа. Выставка «Следы времени»
В центре выставки произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
20 июля — 26 августа. Выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею Теодора Герцена
В экспозиции представлены знаковые серии работ Теодора Герцена: линогравюры о жизни колхозной деревни, иллюстративная графика, портреты. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1-31 августа. Выставка «Краски внутреннего мира»
Выставка представлена художниками Бахрамжаном и Наргизахон Темировыми.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
Концерты, фестивали, выступления
16 августа. Джазовый концерт
Самые красивые джазовые медленные песни и самые знаменитые испанские баллады прозвучат в исполнении группы Salt peanuts. Солистом, который сам же будет играть на перкуссионных барабанах и петь, станет Адилет Иманкариев.
Дом-музей Михаила Фрунзе, 18.00.
16 августа. Концерт The music of Hans Zimmer
Tynda.music представляет новую программу — музыка великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра.
Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.
16-17 августа. Концерт «Классика при свечах»
Прозвучат шедевры современной и мировой классики в исполнении струнного квартета, квартета саксофонов, рояля, оперных певцов. Свет свечей, живая музыка, чарующий пейзаж гор и воды — все это создаст незабываемое сочетание для истинных ценителей искусства.
КЦ «Рух Ордо» (Чолпон-Ата), 19.00.
17 августа. Киноужин
Атмосфера уюта, вкусный ужин и отличный фильм — каждое воскресенье. В этот раз покажут фильм «Песнь древа».
Freedom Hotel, 19.00.
Лекции, мастер-классы
16 августа. Мастер-класс
Участники создадут яркую и уникальную мандалу, вдохновленную мотивами африканских узоров и рисунков. Регистрация по телефону 0551 266 144.
КЦ Dari, 16.00.
17 августа. Вечер танго и милонги
Вечеринки открыты для всех. На них не обязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.
Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.