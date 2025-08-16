Педагоги Кыргызстана принимают участие в форуме «Евразийская перемена» в Москве. Об этом сообщается на сайте Министерства просвещения России.

Фото пресс-службы Минпросвещения РФ

Отмечается, что масштабный международный педсовет открылся в Москве. Тысячи преподавателей из разных стран объединились, чтобы создать общее образовательное пространство на континенте и обменяться опытом работы в условиях современных вызовов. В этот раз в российскую столицу приехали более 200 педагогов из КР, уточнили в ведомстве.

«Идея единого образовательного пространства двух государств прозвучала на уровне президентов. Одно из направлений — развитие преподавания в Киргизии на русском языке и в России на киргизском. В школах страны-партнера уже работают несколько десятков русскоговорящих предметников. Скоро откроются несколько отделений в университетах Киргизии.

Еще из совместных проектов — строительство большого «Евразия-парка» в Бишкеке для отдыха семей с детьми. Кроме того, в рамках развития партнерства РФ передала в Киргизию сто школьных автобусов», — говорится в сообщении.

Ключевыми направлениями форума стали «Современные образовательные технологии» и «Педагогическая мастерская единого евразийского образовательного пространства». В первый день участников ждут встречи с экспертами, лекции, в том числе в интерактивном формате, стратегические сессии. Программой также предусмотрены мастер-классы по актуальным педагогическим практикам, методические сессии, деловые игры, лаборатории решений.

21 августа, в заключительный день форума, состоится «Парад мастеров», в рамках которого участники проведут подготовленные мастер-классы, демонстрируя свой тренерский потенциал.