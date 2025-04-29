АНО «Евразия» построит в Бишкеке большой парк в честь 10-летия ЕАЭС

В честь 10-летия ЕАЭС автономная некоммерческая организация «Евразия» при поддержке кабинета министров Кыргызстана ведет строительство уникального культурно-развлекательного парка, который станет символом дружбы народов.
Депутат Госдумы РФ и председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова отметила, что парк станет символом дружбы между Россией и Кыргызстаном.
«Благодаря нашим меценатам АНО «Евразия» реализует масштабный социальный проект по созданию семейного детского парка в Бишкеке. Он объединит страны Евразии вокруг идеи дружбы и процветания народов континента с опорой на наши общие духовно-нравственные ценности», — сказала она.
Спасибо президенту Садыру Жапарову за непрерывную поддержку проектов АНО «Евразия» и его последовательную политику, направленную на укрепление дружеских отношений между РФ и КР и развитие нашего стратегического партнерства в рамках Евразийского экономического союза.Алена Аршинова
Директор регионального офиса «Евразия. Кыргызстан» Кымбат Урумкулова сообщила, что площадь будущего парка составит 10 гектаров.
Отмечается, что основными объектами станут аквазона и цирковая площадка, детская игровая зона с батутами и лабиринтами. Также будут оборудованы мини-стадион, динопарк, высокая экстремальная горка высотой около 20 метров, ледовый каток площадью почти 2 тысячи квадратных метров и снежная горка для зимнего отдыха.
Большое внимание АНО «Евразия» уделила экологии. На территории высадят деревья, кустарники, разобьют клумбы и газоны. Здесь же появятся зоны для пикника и площадки для активных игр. Парк станет не просто местом для развлечений, но и уголком природного комфорта для города.
По словам вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева, после завершения строительства парк передадут на баланс мэрии и его посещение будет бесплатным.
Парк станет важной частью инфраструктуры Кыргызстана и единственной бесплатной, а главное — безопасной зоной отдыха для горожан и гостей столицы. Он спроектирован как многофункциональный комплекс с различными зонами для досуга.Жамалбек Ырсалиев
Кроме того, для посетителей будут сделаны парковка и современная зона с едой. Большие павильоны и детские площадки создадут уютную атмосферу для семейного отдыха и встреч с друзьями. Отдельная часть парка — экспозиционная зона, где будут проходить выставки, ярмарки и культурные мероприятия.
Строительство осуществляется с учетом высоких современных стандартов. В течение следующих 25 лет общественный фонд «Евразия Кей Джи» (учредитель АНО «Евразия») будет обеспечивать парк охраной, чистотой и обновлением аттракционов.
АНО «Евразия» с 2024 года активно реализует в Кыргызстане социальные и гуманитарные инициативы. КР стала первой страной, которая присоединилась к масштабному проекту некоммерческой организации «Евразия — территория традиционных ценностей». Так, в рамках образовательного проекта «Евразийский лицей» в школах республики преподают учителя-предметники на русском языке, ведется ремонт школ, а в отдаленные населенные пункты организация передала 100 школьных автобусов.
АНО «Евразия» дает возможность представителям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений — поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов — образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. Проект АНО «Евразия» — это также профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.