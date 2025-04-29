АНО «Евразия» построит в Бишкеке большой парк в честь 10-летия ЕАЭС

В честь 10-летия ЕАЭС автономная некоммерческая организация «Евразия» при поддержке кабинета министров Кыргызстана ведет строительство уникального культурно-развлекательного парка, который станет символом дружбы народов.

Парк расположится в селе Орок, где отсутствуют крупные инфраструктурные проекты для семейного отдыха с детьми.

Депутат Госдумы РФ и председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова отметила, что парк станет символом дружбы между Россией и Кыргызстаном.

«Благодаря нашим меценатам АНО «Евразия» реализует масштабный социальный проект по созданию семейного детского парка в Бишкеке. Он объединит страны Евразии вокруг идеи дружбы и процветания народов континента с опорой на наши общие духовно-нравственные ценности», — сказала она.

Спасибо президенту Садыру Жапарову за непрерывную поддержку проектов АНО «Евразия» и его последовательную политику, направленную на укрепление дружеских отношений между РФ и КР и развитие нашего стратегического партнерства в рамках Евразийского экономического союза. Алена Аршинова

Директор регионального офиса «Евразия. Кыргызстан» Кымбат Урумкулова сообщила, что площадь будущего парка составит 10 гектаров.

«Создание этого масштабного проекта направлено на формирование культурного общественного пространства, которое станет яркой достопримечательностью Бишкека и любимым местом горожан и гостей столицы. Мы уверены, что этот парк станет местом для семейных праздников, общественных мероприятий и просто уютным местом, которое укрепляет связи между людьми», — заметила она.

Отмечается, что основными объектами станут аквазона и цирковая площадка, детская игровая зона с батутами и лабиринтами. Также будут оборудованы мини-стадион, динопарк, высокая экстремальная горка высотой около 20 метров, ледовый каток площадью почти 2 тысячи квадратных метров и снежная горка для зимнего отдыха.

Большое внимание АНО «Евразия» уделила экологии. На территории высадят деревья, кустарники, разобьют клумбы и газоны. Здесь же появятся зоны для пикника и площадки для активных игр. Парк станет не просто местом для развлечений, но и уголком природного комфорта для города.

По словам вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева, после завершения строительства парк передадут на баланс мэрии и его посещение будет бесплатным.

Фото пресс-службы АНО «Евразия». Вице-мэр Жамалбек Ырсалиев

Парк станет важной частью инфраструктуры Кыргызстана и единственной бесплатной, а главное — безопасной зоной отдыха для горожан и гостей столицы. Он спроектирован как многофункциональный комплекс с различными зонами для досуга. Жамалбек Ырсалиев

Кроме того, для посетителей будут сделаны парковка и современная зона с едой. Большие павильоны и детские площадки создадут уютную атмосферу для семейного отдыха и встреч с друзьями. Отдельная часть парка — экспозиционная зона, где будут проходить выставки, ярмарки и культурные мероприятия.

Строительство осуществляется с учетом высоких современных стандартов. В течение следующих 25 лет общественный фонд «Евразия Кей Джи» (учредитель АНО «Евразия») будет обеспечивать парк охраной, чистотой и обновлением аттракционов.

АНО «Евразия» с 2024 года активно реализует в Кыргызстане социальные и гуманитарные инициативы. КР стала первой страной, которая присоединилась к масштабному проекту некоммерческой организации «Евразия — территория традиционных ценностей». Так, в рамках образовательного проекта «Евразийский лицей» в школах республики преподают учителя-предметники на русском языке, ведется ремонт школ, а в отдаленные населенные пункты организация передала 100 школьных автобусов.

АНО «Евразия» дает возможность представителям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений — поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов — образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. Проект АНО «Евразия» — это также профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.