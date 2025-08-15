На крыше Баткенского ОАО НЭСК установили солнечные панели

На крыше ОАО НЭСК — Баткенское предприятие электрических сетей установили солнечные панели. Об этом сообщили в пресс- службе Минэнерго КР.

По ее данным, их суммарная мощность составляет 150 киловатт. Из них 75 киловатт уже введены в эксплуатацию, 35 киловатт используются для внутренних нужд предприятия, а оставшиеся 40 — подаются в центральную электросеть.

Проект реализован в рамках реформ Минэнерго КР по энергосбережению и развитию возобновляемых источников.

Также сообщается, что к этой инициативе присоединилось Сулюктинское районное предприятие электрических сетей. На здании филиала смонтированы солнечные панели мощностью 50 киловатт.

Отмечается, что ОАО НЭСК планирует расширение проектов по установке солнечных панелей в других районах Баткенской области.