Россия продлила запрет на экспорт бензина до конца сентября

Полный запрет на вывоз бензина из России продолжит действовать в сентябре, на октябрь ограничение будет продлено для непроизводителей нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака, отмечает издание «Ведомости».

Меру ввели в июле и установили до 31 августа 2025 года. В октябре она будет действовать для непроизводителей нефтепродуктов.

Эксперты считают продление запрета на экспорт топлива логичным из-за роста биржевых цен и высокого сезонного спроса. По их прогнозу, в сентябре спрос и цены снизятся, и в октябре запрет, вероятно, снимут.