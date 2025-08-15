12:13
Общество

Разрушали природу ради развлечения: МВД задержало квадроциклистов

В сети появилось видео, на котором группа людей передвигается на квадроциклах по горной местности, нанося ущерб растительному покрову, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудниками милиции установлены участники инцидента. Они доставлены в подразделение для разбирательства. Один из задержанных Владимир Смирнов сообщил, что видео было снято более года назад. По его словам, движение по данной местности было вызвано отсутствием альтернативного маршрута. Он принес извинения за причиненный ущерб.
МВД Кыргызской Республики напоминает, что разрушение природных ландшафтов и повреждение растительности наносит долгосрочный ущерб экосистеме и может привести к утрате уникальных природных объектов. За подобные действия предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

В настоящее время материалы по делу собраны и направлены в Следственную службу для юридической оценки.
