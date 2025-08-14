Трамп заработал почти $2,4 миллиарда на криптопроектах

Президент США Дональд Трамп за время своей политической карьеры получил значительные доходы от криптовалютных проектов. По данным СМИ, общая сумма прибыли от таких активов и связанных инициатив составила почти $2,4 миллиарда.

Точная стоимость активов главы государства неизвестна, поскольку он отказался добровольно публиковать налоговые декларации. При этом в мае 2025 года The New York Times сообщала, что за один месяц семья Трампа могла заработать до $2 миллиардов на различных проектах, включая не только криптоактивы, но и недвижимость, подарки и роялти.

В целом, по подсчетам издания, за две каденции семья президента получила $3,37 миллиарда. Основная часть этой суммы — доходы от прямых инвестиций в криптовалюты, запуск NFT-коллекций и выпуск мемкоинов.