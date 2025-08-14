23:38
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Общество

Трамп заработал почти $2,4 миллиарда на криптопроектах

Президент США Дональд Трамп за время своей политической карьеры получил значительные доходы от криптовалютных проектов. По данным СМИ, общая сумма прибыли от таких активов и связанных инициатив составила почти $2,4 миллиарда.

Точная стоимость активов главы государства неизвестна, поскольку он отказался добровольно публиковать налоговые декларации. При этом в мае 2025 года The New York Times сообщала, что за один месяц семья Трампа могла заработать до $2 миллиардов на различных проектах, включая не только криптоактивы, но и недвижимость, подарки и роялти.

В целом, по подсчетам издания, за две каденции семья президента получила $3,37 миллиарда. Основная часть этой суммы — доходы от прямых инвестиций в криптовалюты, запуск NFT-коллекций и выпуск мемкоинов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339680/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Нового участника рынка виртуальных активов зарегистрировал Госфиннадзор
Кыргызстан и США усиливают инвестиционное партнерство
Крипторынок Кыргызстана ждет перезагрузка. Майнинг, резерв и тотальный контроль
Первый в истории криптозакон, легализующий стейблкоины, подписан в США
За сутки «проснулись» восемь старых биткоин-кошельков — выведены 80 тысяч 9 BTC
Нацбанк Казахстана одобрил создание государственного резерва криптоактивов
Что скрывает стейблкоин A7A5: миллиарды, санкции и анонимные схемы
Нацбанк Кыргызстана опроверг причастность к проекту цифрового актива USDKG
В Казахстане запустили криптокарты для безналичных транзакций
Пакистан объявил о создании стратегического резерва биткоинов
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
14 августа, четверг
23:35
Sony предоставит бесплатный доступ к игре про Человека-паука и Mortal Kombat 1 Sony предоставит бесплатный доступ к игре про Человека-...
23:05
Трамп заработал почти $2,4 миллиарда на криптопроектах
22:57
Вернуть на родину 15 детей и 19 граждан помогло посольство Кыргызстана в России
22:17
Киностудия «Кыргызфильм» приобретет оборудование для хранения архива
22:00
Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана