«Аэропорты Кыргызстана» планируют привлечь инвестиции для покупки двух самолетов

Подписано соглашение о сотрудничестве между Российско-Кыргызским Фондом развития, Евразийским банком развития, ОАО «Элдик Банк» и ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Как сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана», документ закрепляет намерение сторон совместно реализовать проект по приобретению двух современных пассажирских самолетов типа Airbus A320/A321 или Boeing 737NG.

«Мы уверены, что реализация этого проекта даст новый уровень качества авиасообщения, повысит комфорт и доступность перелетов для наших граждан. Это важный вклад в укрепление транспортной инфраструктуры Кыргызстана», — отметили в компании.

Уточняется, что стороны проведут детальный анализ проекта, разработают финансовую модель и совместно привлекут необходимые инвестиции. Запуск реализации проекта намечен на сентябрь 2025 года.