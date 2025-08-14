Вернуть на родину 15 детей и 19 граждан помогло посольство Кыргызстана в России

За первые шесть месяцев 2025 года посольство Кыргызстана в России оказало 89 тысяч 464 консульские услуги, помогло вернуть на родину 15 детей, оставшихся без попечения родителей, и 19 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая пострадавших от насилия. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве.

Посольство помогло взыскать невыплаченные зарплаты в 918 тысяч рублей для 15 человек и получить компенсации на сумму свыше 31,2 миллиона рублей.

Дипломаты встретились с 87 кыргызстанцами, отбывающими наказание в российских колониях, и оказали им юридическую помощь.

Читайте по теме В России в местах лишения свободы содержатся 1 тысяча 347 граждан Кыргызстана

Всего в консульский отдел ежедневно обращаются от 500 до 700 кыргызстанцев. Через телефон «Прямая связь» за полгода консультации получили 19 тысяч 655 человек, еще 8 тысяч 151 обращение поступило через социальные сети. По вопросам документирования правовую помощь оказали 39 тысячам 612 гражданам. При личных приемах помощь получили 5 тысяч 500 человек. Из 492 письменных заявлений положительно решены 409.

Консульские сотрудники более 240 раз выезжали в органы внутренних дел, больницы, морги и аэропорты России. Благодаря их содействию, 116 граждан были освобождены от административной ответственности, 10 — от уголовной.