На Иссык-Куле проходит III Кыргызско-Российский медиафорум

На базе учебно-оздоровительного комплекса Кыргызско-Российского Славянского университета «Жаштык» на берегу Иссык-Куля открылся III Кыргызско-Российский медиафорум. В мероприятии участвуют около 80 студентов из шести ведущих вузов КР и 11 университетов РФ.
Форум организован Министерством науки и высшего образования РФ при поддержке Российского технологического университета МИРЭА. Его главная тема в 2025 году — «Технологическое лидерство», отражающее стремление молодых журналистов и медиапрофессионалов осваивать современные цифровые инструменты и создавать инновационный контент.
В течение трех дней участникам проведут лекции, мастер-классы, круглые столы и командные воркшопы. Студенты работают над совместными медиапроектами, развивая навыки кросс-культурной коммуникации и профессионального сотрудничества. Одним из партнеров форума стала «Лаборатория Касперского». Это сотрудничество, по словам организаторов, позволит будущим медиаспециалистам более ответственно подходить к вопросам информационной безопасности.
Медиафорум продлится до 17 августа, после его участники представят результаты своих проектов. Лучшие работы могут включить в дальнейшие совместные медиапроекты российских и кыргызских вузов.