На Иссык-Куле проходит III Кыргызско-Российский медиафорум

На базе учебно-оздоровительного комплекса Кыргызско-Российского Славянского университета «Жаштык» на берегу Иссык-Куля открылся III Кыргызско-Российский медиафорум. В мероприятии участвуют около 80 студентов из шести ведущих вузов КР и 11 университетов РФ.

Форум организован Министерством науки и высшего образования РФ при поддержке Российского технологического университета МИРЭА. Его главная тема в 2025 году — «Технологическое лидерство», отражающее стремление молодых журналистов и медиапрофессионалов осваивать современные цифровые инструменты и создавать инновационный контент.

В течение трех дней участникам проведут лекции, мастер-классы, круглые столы и командные воркшопы. Студенты работают над совместными медиапроектами, развивая навыки кросс-культурной коммуникации и профессионального сотрудничества. Одним из партнеров форума стала «Лаборатория Касперского». Это сотрудничество, по словам организаторов, позволит будущим медиаспециалистам более ответственно подходить к вопросам информационной безопасности.

Фото 24.kg

Фото 24.kg

Фото 24.kg

Открывая форум, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул значимость мероприятия: «Современные медиакоммуникации требуют не только профессиональных навыков, но и умения работать в международных командах. Здесь вы сможете обменяться опытом, наладить контакты и получить новые знания, которые пригодятся в будущем».Ректор КРСУ Сергей Волков отметил, что форум является частью стратегии университета по развитию образовательной и культурной инфраструктуры: «Мы планируем создание современного кампуса и реконструкцию учебно-оздоровительного центра на Иссык-Куле, чтобы студенты имели доступ к комфортным условиям для учебы, отдыха и профессионального роста».III Кыргызско-Российский медиафорум также акцентирует внимание на роли молодежи в формировании медиапространства и цифровой грамотности. Эксперты отмечают, что совместные проекты студентов России и Кыргызстана способствуют укреплению культурных и профессиональных связей между странами, повышают качество образовательных программ и расширяют возможности для последующих международных инициатив.

Медиафорум продлится до 17 августа, после его участники представят результаты своих проектов. Лучшие работы могут включить в дальнейшие совместные медиапроекты российских и кыргызских вузов.