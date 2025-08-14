В Чолпон-Ате начал работу VII Кыргызско-Российский экономический форум

В Чолпон-Ате состоялось открытие VII Кыргызско-Российского экономического форума. Торжественная церемония началась с зачитывания приветственных обращений президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и главы Российской Федерации Владимира Путина.

Далее с приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя кабинета министров.

В своей речи он подчеркнул ключевую роль форума в обмене опытом, выработке совместных инициатив и углублении двусторонних и многосторонних связей. Чиновник выразил признательность организаторам — Российско-Кыргызскому фонду развития, международным и отечественным экспертам, представителям бизнеса, научного сообщества и государственных органов — за активное участие и продуктивное взаимодействие.

«VII Кыргызско-Российский экономический форум — это эффективная платформа для конструктивного диалога по вопросам развития экономики, укрепления партнерства и поиска новых точек роста», — подчеркнул он.

Данияр Амангельдиев также отметил 10-летие вступления КР в Евразийский экономический союз, констатировав устойчивый рост ключевых социально-экономических показателей стран-участниц. Он акцентировал внимание на увеличении ВВП, снижении уровня безработицы и положительной динамике в приоритетных секторах экономики ЕАЭС.

Особое внимание в выступлении уделено укреплению двустороннего сотрудничества с Россией, являющейся одним из основных торговых партнеров Кыргызстана.

Главная тема VII Кыргызско-Российского экономического форума — «Цифровой суверенитет как драйвер экономического роста». В данном контексте первый замглавы кабмина подчеркнул приоритетную поддержку государством процессов цифровой трансформации, в том числе посредством реализации национальных программ «Цифровой Кыргызстан» и «Startup Кыргызстан». В качестве успешного примера развития цифровой экономики он особо отметил достижения Парка высоких технологий, резидентами которого на конец 2024 года стали 477 компаний, обеспечивших выручку в 11,4 миллиарда сомов, при этом 94 процента продукции было экспортировано.

Фото пресс-службы АП КР. Форум

Кроме того, Данияр Амангельдиев проинформировал о внедрении цифровых решений в государственном секторе, в частности о проекте «Е-Кызмат». Он также отметил растущую привлекательность КР как туристического направления и рассказал о масштабных проектах создания круглогодичных горных курортов, реализуемых по инициативе президента.

«Уверен, что проведение форума на живописном берегу Иссык-Куля позволит в полной мере продемонстрировать туристический потенциал нашей страны и поспособствует привлечению новых инвестиций в эту перспективную отрасль», — подытожил чиновник.