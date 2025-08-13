20:54
Общество

В России с начала войны ФСБ убила девять уроженцев стран ЦА при задержаниях

С начала полномасштабного вторжения в Украину сотрудники ФСБ при задержаниях убили не менее 65 человек, подсчитало издание «Важные истории».

Девять из них — уроженцы стран Центральной Азии, в ряде случаев без уточнения гражданства.

Как сообщает Telegram-канал «Азия. В центре», в марте 2024 года в Калужской области застрелены граждане Казахстана 35-летний Сабит Аширалиев и 32-летний Жанибек Таскулаев. ФСБ заявила, что они готовили теракт в московской синагоге от имени афганской ячейки «Исламского государства» «Вилаят Хорасан». В феврале 2025-го в Пскове силовики убили троих граждан Таджикистана, обвинив их в планировании взрыва на вокзале. Родные утверждают, что они не имели отношения к терроризму.

В 28 случаях ФСБ связывала убитых с украинскими спецслужбами или подразделениями ВСУ, в 27 — с «Исламским государством». Еще 11 человек российские спецслужбы убили после терактов в Дагестане и Ингушетии в прошлом году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339524/
просмотров: 330
