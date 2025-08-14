09:29
Общество

Для научных исследований в Монголию отправляются ученые Кыргызстана

Для научных исследований в Монголию отправляются ученые Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, глава ведомства Мирбек Мамбеталиев встретился с рабочей группой, направляющейся в районы Баян-Улгий и Увс для научных исследований, посвященных кыргызскому народу.

Экспедиция в Монголию посвящена изучению исторического, культурного и фольклорного наследия кыргызов и родственных кыргызских этносов. Она организована властями впервые, направлена на возрождение этнокультурных и исторических связей между Кыргызстаном и Монголией, а также на сохранение духовного и материального наследия, находящегося под угрозой исчезновения.

По итогам исследования выпустят научное издание и подготовят документальный фильм.
